Callidus Capital annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2019





TORONTO, le 13 août 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX : CBL) (« Callidus » ou « la Société ») présentera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2019 le mercredi 14 août 2019, après la fermeture des marchés.

Tel qu'il a déjà été annoncé, Callidus a décidé, étant donné qu'aucun analyste de placements ne couvre la Société actuellement, de suspendre les conférences téléphoniques trimestrielles destinées aux analystes.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca .

SOURCE Callidus Capital Corporation

