Avis aux médias - Le ministre Sohi annonce un appui au Shakespeare on the Saskatchewan





L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, annoncera un investissement pour le site du Shakespeare on the Saskatchewan, à Saskatoon

SASKATOON, le 13 août 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, fera une annonce mercredi au sujet d'un réaménagement culturel à Saskatoon. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 14 aout 2019

HEURE :

13 h 45

LIEU :

Terrain du festival Shakespeare on the Saskatchewan (en cas de pluie, l'annonce aura lieu dans la tente de la scène principale)

948, croissant Spadina Est

(le long du sentier Meewasin entre le pont de la 25e Rue et le Civic Conservatory)

Saskatoon (Saskatchewan)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 16:41 et diffusé par :