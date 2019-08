Appen renforce son équipe de direction avec l'embauche de cadres essentiels pour soutenir sa croissance continue





SYDNEY, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- Appen, le leader du développement de données de formation annotées par l'homme et utilisées pour construire et améliorer en permanence les systèmes d'intelligence artificielle les plus innovants au monde, annonce le recrutement de deux dirigeants au sein de son équipe de direction. Jon Kondo, en tant que directeur général adjoint chargé des ventes et du marketing, et Roc Tian, directeur général adjoint chargé de la Chine, soutiendront la croissance rapide d'Appen résultant de la forte demande de données de formation de qualité supérieure.

« Jon et Roc viennent renforcer notre équipe de direction », a déclaré le PDG d'Appen, Mark Brayan. « Tous deux apportent à notre société une expertise et une expérience énormes et joueront un rôle déterminant dans l'avenir de Appen », ajoute-t-il.

Jon Kondo possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des ventes et du marketing, mais également de solides antécédents de croissance des revenus chez des sociétés de big data et des jeunes pousses SaaS. En tant que directeur général adjoint chargé des ventes et du marketing, il sera notamment chargé de diriger les équipes de vente et de marketing mondiales d'Appen et de veiller à maintenir une cohérence solide en termes d'alignement afin de fournir de la valeur au client et un chiffre d'affaires à croissance continue. Jon apporte à Appen une vaste expérience en matière de données, de technologie et de leadership axé sur le client.

Avant de rejoindre Appen, Jon fut cofondateur et PDG d'OpsPanda, une application de référence pour la gestion des ressources de vente qui fut par la suite acquise par Xactly. Parmi les autres postes de haute direction occupées par Jon figurent aussi ceux de directeur des recettes de Replicon et PDG de Host Analytics, une société ayant enregistré une croissance de la clientèle record d'année en année. Avant de rejoindre Host Analytics, Jon fut directeur général adjoint du groupe Oracle et directeur général adjoint et principal administrateur chargé de la région des Amériques chez Hyperion. Jon est titulaire d'une licence de l'Université de Californie à Santa Barbara et d'un MBA de la Thunderbird School of Global Management.

« L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont en train de transformer la manière dont les organisations apportent de la valeur à leurs membres, et les produits de qualité d'Appen, qui combinent une technologie de pointe et une base leaders du marché, sont inégalés dans le secteur », a déclaré Kondo. «?C'est vraiment un moment enthousiasmant pour rejoindre Appen. Le groupe a prouvé sa position de leader sur un marché hyper dynamique tout en préservant les valeurs fondamentales qui en font une entreprise formidable. Je suis ravi d'avoir l'occasion d'aider la société à atteindre un niveau de réussite supérieur », ajoute-t-il.

Roc Tian rejoint Appen après avoir accumulé plus de 20 ans d'expérience dans la vente, le conseil et la gestion. En tant que directeur général adjoint chargé de la Chine, Roc est le responsable de la stratégie commerciale d'Appen, mais aussi des ventes, du marketing, de la distribution, des opérations et des relations gouvernementales de la société en Chine. Sa mission est donc de garantir une croissance continue et un haut degré de satisfaction de la clientèle. Roc apporte à Appen une vaste expérience en matière de ventes, de conseil, de distribution et de gestion, tout en ayant réalisé des succès remarquables dans le développement d'entreprises technologiques.

Il fut dernièrement associé principal chez IBM, où il dirigeait les lignes de services à la clientèle, au secteur public et aux applications d'entreprise sur les marchés de la Chine continentale, de Hong Kong et de Taiwan. Son rendement et ses réalisations commerciales furent tout à fait remarquables. Avant cela, Roc fut également l'un des principaux responsables de la croissance du centre mondial de distribution d'IBM en Chine, qui est passé de 4 000 à plus de 10 000 employés. Avant de rejoindre IBM, Roc fut directeur de la qualité commerciale du Centre mondial de distribution de HP en Chine et l'un des principaux dirigeants chargés d'aider HP à passer d'une jeune pousse à une entreprise de plus de 3 000 employés en Chine. Roc fut également le fondateur et le directeur de la technologie d'une jeune pousse technologique comptant plus de 100 employés avant de rejoindre HP.

Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat en informatique de l'Université Jiao de Shanghai.

« L'intelligence artificielle est en plein essor en Chine et constitue l'un des plans stratégiques les plus critiques au niveau national (aussi appelé plan de développement de l'IA de nouvelle génération) annoncé par le Conseil d'État. Il ne fait aucun doute que la Chine sera plus ouverte et proactive dans l'accélération de la transformation numérique de l'entreprise dans tous les secteurs », a déclaré Tian. « C'est extrêmement enthousiasmant de rejoindre Appen pour soutenir de telles initiatives pour des clients à travers la Chine », ajoute-t-il.

À propos d'Appen

Appen collecte et étiquette des images, des textes, des discours, ainsi que des diffusions audio et vidéo utilisés pour construire et améliorer en permanence les systèmes d'intelligence artificielle les plus innovants au monde.

Possédant une expertise dans plus de 180 langues, une base mondiale de plus d'un million de fournisseurs qualifiés et la plateforme d'annotation de données assistée par l'IA la plus avancée du secteur, les solutions Appen offrent la qualité, la sécurité et la rapidité requises par les leaders des technologies, de l'automobile, des services financiers, du commerce de détail, de la fabrication et des gouvernements du monde entier.

Fondée en 1996, Appen compte des clients et des bureaux à travers le monde.

