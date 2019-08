Benu Networks lance une passerelle de réseau haut débit virtuelle sur sa plateforme périphérique définie par logiciel





Benu Networks, le chef de file des logiciels et solutions de simplification des réseaux périphériques les plus complexes de l'industrie, vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle passerelle de réseau haut débit virtuelle (vBNG). Cette nouvelle fonction réseau vient renforcer la plateforme périphérique définie par logiciel (SD-Edge) de Benu Networks, qui comprend un éventail de fonctionnalités virtualisées permettant aux fournisseurs de services de nuager instantanément leur réseau, de créer et fournir rapidement de nouveaux services, et de mettre à échelle la performance réseau en toute simplicité.

Les attentes et demandes du consommateur moderne sont en constante évolution, en particulier du point de vue d'un fournisseur de services gérés. Les comportements et critères d'achat ont considérablement changé. Fini le temps où les contrats tri-services (tél, Internet, TV) créaient une importante valeur aux yeux des consommateurs et contribuaient à stimuler la croissance du produit moyen par unité pour les fournisseurs de services. Aujourd'hui, les abonnés se tournent vers un accès haut débit à service unique, ce qui pousse les fournisseurs de services gérés à créer des offres avant-gardistes et personnalisées pour continuer à impressionner les consommateurs. Toutefois, ce niveau de souplesse se révèle difficile à atteindre pour la plupart des fournisseurs de services gérés, qui dépendent encore du hardware existant pour gérer les sessions des abonnés, les authentifications, etc. En outre, la nécessité de réduire les dépenses opérationnelles et de capital en raison de l'érosion des marges ajoute une dose supplémentaire de complexité pour les fournisseurs de services gérés.

"Cela fait quatre ans que notre réseau compte sur le logiciel de Benu Networks, pour des dispositifs dédiés. Nous sommes ravis de voir l'ajout d'une vBNG à leur plateforme", déclare Khetan Gajjar, responsable technologique chez VAST Networks. "Un des nombreux défis clefs auxquels nous sommes confrontés, en particulier en tant que principal fournisseur de services wifi en Afrique, réside dans notre capacité à rester flexibles et dynamiques dans les services que nous proposons et à les mettre à échelle de manière efficace, tout en conservant notre niveau de performance. Et c'est exactement ce que nous réussissons à proposer à des millions d'utilisateurs avec la plateforme SD-Edge. Aujourd'hui, avec la vBNG de Benu, nous n'aurons pas à nous soucier de l'échelle requise pour personnaliser les services de chaque client, pour élaborer de nouvelles offres et pour les fournir à des dizaines et mêmes des centaines de millions d'utilisateurs. Une vBNG nous permet également de fournir une échelle réseau bien plus rapprochée de la périphérie, et de poursuivre notre expansion de manière nettement plus rentable."

Exécutée sur la plateforme Benu SD-Edge, la vBNG aide les fournisseurs de services à atteindre cet objectif en optimisant le traitement des paquets et en séparant le plan de contrôle du plan de données pour une mise à échelle dynamique, une agilité accrue, une performance réseau optimale et une réduction des coûts. Son architecture ouverte et souple permet l'addition de services tiers, en plus de la variété de fonctionnalités déjà fournies par la vBNG. Les fournisseurs de services peuvent désormais renforcer des fonctions telles que TDF/DPI, CGNAT, SG, et BNG, pour obtenir une plateforme virtualisée unique en vue d'une latence ultra basse et d'une performance élevée. Avec la vBNG de Benu Networks, les fournisseurs de services ne se limitent plus à proposer une connexion haut débit "bête" et offrent à la place des services à valeur ajoutée diminuant le nombre de résiliations et augmentant le produit moyen par unité.

"L'intégration de notre vBNG à la plateforme Benu SD-Edge nous fait avancer dans la simplification des applications périphériques", déclare Mads Lillelund, PDG de Benu Networks. "Nous allons ainsi considérablement simplifier la transformation des réseaux, et permettre aux fournisseurs de services d'être plus souples et innovants, sans les faire dépendre d'aucun distributeur. Avec notre vBNG, nous avons fait un grand pas en avant vers l'accomplissement de notre mission."

La vBNG virtualise l'intégralité de la fonctionnalité réseau, permet aux fournisseurs de services d'effectuer une transition fluide vers un réseau nuagique prêt pour la 5G. La technologie de Benu Networks réduit la complexité de l'optimisation des réseaux, aide les fournisseurs de services à mettre rapidement à échelle leurs réseaux, et garantit l'expérience des services. En dégroupant les structures réseau existantes et en éliminant la dépendance au hardware, les fournisseurs de services ont la liberté d'avancer vers un réseau moderne, la réduction des coûts et l'amélioration de l'expérience client.

À propos de Benu Networks

Benu Networks est un chef de file des logiciels et solutions réseau. La société simplifie les réseaux périphériques les plus complexes du secteur. Fort d'une gamme exhaustive de produits et de solutions innovantes, et jouissant d'une expérience de plus de dix ans dans ce domaine, Benu Networks fournit des solutions permettant de transformer instantanément les réseaux d'accès existants, de gérer les services avec une souplesse parfaite, et d'ouvrir la voie de la 5G. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de Benu Networks: www.benunetworks.com. Suivez-nous sur Twitter @benunets.

