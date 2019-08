Invitation aux médias - Conférence de presse - Bilan de la présence du ministre Pierre Dufour au Conseil canadien des ministres des forêts et présentation d'une technologie québécoise innovante aux provinces canadiennes





WASKESIU LAKE, SK, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, au terme du Conseil canadien des ministres des forêts. Le ministre y présentera le bilan de son séjour et fera également une annonce concernant le développement d'un outil technologique qui permet de comparer l'empreinte carbone des matériaux dans les projets de construction.

Date : Le 14 août 2019



Heure : 12 h 30 (heure de la Saskatchewan)





14 h 30 (heure du Québec)



Lieu : Elk Ridge Resort

Waskesiu Lake (Saskatchewan)

