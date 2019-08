Le gouvernement du Canada soutient les petites et moyennes entreprises au moyen du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone





OTTAWA, le 13 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens subissent directement les répercussions et les coûts des changements climatiques. Dans un rapport récent, des experts scientifiques canadiens ont montré que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les entreprises, les villes et localités, les communautés autochtones, les universités, les écoles et les hôpitaux afin de réduire la pollution, de protéger notre santé et de diminuer le coût de la vie.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé un montant pouvant atteindre 10 millions de dollars dans le cadre du volet des partenariats du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin d'appuyer des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de petites et moyennes entreprises dont l'effectif compte au plus 499 employés. Le volet des partenariats aidera les entreprises de tout le pays à réduire la pollution grâce à des projets qui portent notamment sur la réalisation de rénovations, le captage du méthane produit par les déchets municipaux, la transition vers des combustibles plus propres et des activités commerciales plus efficaces, ou l'adoption de modes plus écologiques de chauffage ou de climatisation de constructions existantes. Les entreprises auront jusqu'au 15 novembre 2019 pour présenter une demande.

Le financement provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, un élément important du plan climatique canadien. Au moyen de ce fonds, le gouvernement investit dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à faire économiser de l'argent et à créer de bons emplois dans une économie propre.

En collaborant avec les Canadiens de partout au pays et en appuyant des projets judicieux qui comportent des solutions pratiques et abordables, nous pouvons continuer à protéger l'environnement et à stimuler l'économie pour les générations futures.

Citations

« Les Canadiens de tout le pays proposent des solutions novatrices pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les émissions, ce qui génère des économies d'argent pour la population et favorise la création de bons emplois. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, le gouvernement du Canada veille à ce que nous soyons bien positionnés pour réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et pour créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. Nous nous assurons de créer un Canada sain et fort pour notre génération ainsi que celle de nos enfants et de nos petits?enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan climatique canadien aideront à améliorer l'économie et l'environnement du Canada d'ici 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut (PIB) de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 dollars par an. Chaque dollar investi dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut.

d'ici 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut (PIB) de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne par an. Chaque dollar investi dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone est l'un des éléments du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Il appuie des projets qui permettront de mettre à profit l'ingéniosité à l'échelle du pays pour réduire les émissions et générer une croissance propre. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone comprend deux volets.

Volet des champions : Ce volet, qui est doté de plus de 450 millions de dollars, accorde un financement à des candidats admissibles, notamment des provinces et territoires, des municipalités, des communautés et organisations autochtones, des entreprises et des organismes sans but lucratif. La date limite pour soumettre les propositions officielles était le 28 septembre 2018.

Ce volet, qui est doté de plus de 450 millions de dollars, accorde un financement à des candidats admissibles, notamment des provinces et territoires, des municipalités, des communautés et organisations autochtones, des entreprises et des organismes sans but lucratif. La date limite pour soumettre les propositions officielles était le 28 septembre 2018.

Volet des partenariats : Ce volet, qui dispose de 50 millions de dollars, accordera du financement en deux temps.

: Ce volet, qui dispose de 50 millions de dollars, accordera du financement en deux temps.

Premier lot de demandes : Environ 40 millions de dollars sont affectés à des projets menés par des communautés et organisations autochtones, des petites et moyennes entreprises, des organismes sans but lucratif et des petites municipalités. La date limite pour soumettre les propositions était le 8 mars 2019.

: Environ 40 millions de dollars sont affectés à des projets menés par des communautés et organisations autochtones, des petites et moyennes entreprises, des organismes sans but lucratif et des petites municipalités. La date limite pour soumettre les propositions était le 8 mars 2019.



Deuxième lot de demandes : Environ 10 millions de dollars sont prévus pour les petites et moyennes entreprises au Canada dont l'effectif compte au plus 499 employés. Le processus entourant la présentation des demandes se déroulera du 13 août au 15 novembre 2019.

Liens connexes

