Trois nouveau projets du gouvernement du Canada appuyeront des pratiques novatrices en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à Vancouver





VANCOUVER, le 13 août 2019 /CNW/ - Les premières années de vie sont critiques pour le développement de l'enfant et son futur bien-être. Pour cette raison, le gouvernement du Canada s'est engagé à encourager et à financer les projets novateurs qui soutiennent le développement des jeunes enfants, et ce, afin que chaque enfant ait un bon départ dans la vie et puisse réussir.

Aujourd'hui, le ministre de la Défense, l'honorable Harjit Sajjan, a annoncé que trois projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à Vancouver reçoivent près de 470 000 $.

Les trois projets financés sont les suivants :

Les modes d'apprentissage autochtones sur la langue et l'alphabétisation en éducation de la petite enfance du Collège Langara améliorera le programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en intégrant particulièrement le contenu Musqueam et en reflétant les aspects autochtones dans le perfectionnement professionnel des éducateurs de la petite enfance.

du Collège Langara améliorera le programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en intégrant particulièrement le contenu Musqueam et en reflétant les aspects autochtones dans le perfectionnement professionnel des éducateurs de la petite enfance. Allez jouer dehors! Outil de reformulation des risques pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de l'Université de la Colombie-Britannique développera et testera un outil de réévaluation des risques liés au secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants pour aborder les questions, les besoins et les défis liés à l'encouragement des jeux extérieurs à risque.

de l'Université de la Colombie-Britannique développera et testera un outil de réévaluation des risques liés au secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants pour aborder les questions, les besoins et les défis liés à l'encouragement des jeux extérieurs à risque. Transformer l'éducation de la petite enfance par la musique par la Vancouver Symphony Orchestra School of Music Society offrira aux éducateurs du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants une formation accessible en perfectionnement professionnel afin qu'ils puissent donner des cours de musique; une trousse d'outils sera également produite.

Ces projets sont appuyés par les investissements à long terme du gouvernement du Canada annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017. Totalisant 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, ces investissements financeront des services de garde d'enfants de plus haute qualité et plus abordables au pays. De cette somme, 100 millions de dollars seront consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, dont un investissement de 10 millions de dollars sur deux ans en 2018?2019 et 2019?2020.

Citations

« Les Canadiens font face à de nouvelles pressions lorsqu'il s'agit d'offrir à leurs jeunes enfants les possibilités d'apprentissage et de garde inclusives et de grande qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir. C'est pourquoi notre gouvernement est déterminé à investir dans des idées novatrices qui permettront de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles, en particulier de ceux qui travaillent fort pour faire partie de la classe moyenne. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les compétences que les enfants acquièrent au fil de leurs expériences d'apprentissage en jeune âge sont essentielles à leur réussite. Les partenariats, comme ceux que nous avons formés avec le Collège Langara, l'Université de la Colombie-Britannique et la VSO School of Music, permettront à un plus grand nombre d'enfants d'avoir le brillant avenir qu'ils méritent. »

- L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense et député de Vancouver

Les faits en bref

Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de concepts lancé le 28 juin 2018 et qui visait à trouver des façons novatrices d'améliorer la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

qui visait à trouver des façons novatrices d'améliorer la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le 12 juin 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants ont signé un Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Apprentissage et garde des jeunes enfants

Pour mieux épauler les familles canadiennes, surtout celles qui en ont le plus besoin, le gouvernement a annoncé, dans les budgets de 2016 et de 2017 un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans pour créer un plus grand nombre de places abordables en services de garde de grande qualité partout au pays.

de 2017 un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans pour créer un plus grand nombre de places abordables en services de garde de grande qualité partout au pays. Le 12 juin 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants ont signé un Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Chaque province et chaque territoire a signé avec le gouvernement du Canada un accord bilatéral qui reflète les besoins particuliers de son administration en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur 11 ans dans des projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en commençant par 10 millions sur deux ans en 2018?2019 et 2019?2020.

s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur 11 ans dans des projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en commençant par 10 millions sur deux ans en 2018?2019 et 2019?2020. Le 28 juin 2019, il a lancé un appel de concepts liés aux projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

On a demandé aux candidats retenus en sélection finale de soumettre leurs propositions intégrales pour examen, et les projets ont été approuvés pour un financement en fonction de divers de facteurs.

Lien connexe

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 13:00 et diffusé par :