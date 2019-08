Mise en oeuvre du plan de fusion de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie





Une assemblée extraordinaire des titulaires de police a été convoquée et des circulaires ont été postées à tous les titulaires de police admissibles.

WINNIPEG, le 13 août 2019 /CNW/ - La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et leurs sociétés de portefeuille, Corporation Financière Canada Vie et Groupe d'assurances London Inc., ont fait état aujourd'hui de la progression de leur plan de fusion. Une assemblée extraordinaire a été convoquée le 3 octobre prochain pour les titulaires de police avec droit de vote de chacune des trois compagnies d'assurance.

La Great-West, la London Life et la Canada Vie ont posté des circulaires aux titulaires de police avec droit de vote pour expliquer le contexte et les avantages attendus de la fusion.

« Nous sommes heureux de franchir ce nouveau jalon vers la formation d'une seule compagnie », indique Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « La fusion de nos compagnies sert les intérêts de nos titulaires de police. Nous les encourageons à se joindre à nous et à voter en faveur de cette prochaine étape de notre évolution. »

Pour que la fusion puisse se faire, au moins deux tiers des titulaires de police de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie doivent voter en faveur de celle-ci et des règlements proposés pour la compagnie résultant de la fusion.

Qui peut voter

Tous les propriétaires de police avec participation de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie ont droit de vote. Les propriétaires de certaines autres polices assorties d'un droit de vote pourront également voter.

Manières de voter

Les titulaires de police admissibles disposent de plusieurs options pour voter (en ligne, par téléphone ou par la poste, par exemple). Ils pourront aussi voter en personne lors de l'assemblée extraordinaire qui se tiendra le 3 octobre 2019 à 9 h HC au 100 rue Osborne Nord à Winnipeg, au Manitoba. Si les titulaires de police ne peuvent pas assister à l'assemblée extraordinaire, ils ont le droit de nommer un fondé de pouvoir qui y votera en leur nom.

Si la fusion est effectuée, la Great-West, la London Life et la Canada Vie cesseront d'être exploitées en tant que compagnies distinctes; elles poursuivront plutôt leurs activités comme une seule société appelée La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. La fusion n'aura aucune incidence sur les modalités des polices d'assurance établies par la Great-West, la London Life et la Canada Vie. Sous réserve de l'approbation des titulaires de police et des organismes de réglementation, la fusion devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour obtenir plus d'information sur la fusion, visitez la page canadavie.com/vote.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs de premier plan qui concentrent leurs efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens et sommes les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

