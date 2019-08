KJK Sports annonce la clôture de l'achat de 100 % de Baltic Bicycle Trade UAB





LUXEMBOURG, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- La SICAV-RAIF KJK Fund III S.C.A., conseillée par KJK Management SA et agissant par l'intermédiaire de sa société d'investissement en articles de sport détenue en propriété exclusive et basée à Luxembourg, KJK Sports (toutes ensemble « KJK »), est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé l'achat de 100 % des actions de Baltic Bicycle Trade UAB, société mère de Baltik Vairas basée à ?iauliai, en Lituanie.

« Nous sommes ravis d'ajouter Baltic Vairas au portefeuille de KJK Sports », a déclaré Kustaa Äimä, associé directeur de KJK Management. Cela renforce la position de KJK Sports en tant que producteur de vélos de premier plan sur le marché européen. L'acquisition de Baltic Vairas ouvre des possibilités de synergies importantes avec Leader 96, et apporte également des contacts et un savoir-faire précieux ». De plus, Jeffrey Tirman, PDG de KJK Sports a indiqué « [qu'avec] l'achat de Baltik Vairas, combiné à Leader 96, KJK Sports devient le plus grand fabricant contractuel de vélos en Europe, avec une production annuelle actuelle de plus de 550 000 unités (comprenant à la fois les vélos traditionnels et les vélos électriques), et une capacité avoisinant les 1 000 000 d'unités ».?ilvinas Dubasas, PDG de Baltik Vairas a également fait remarquer la chose suivante : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe KJK Sports et sommes impatients de faire fructifier nos idées en termes de marques et de marketing via le croisement de nos plateformes. Par ailleurs, nous sommes désireux de parvenir à des synergies et d'accéder à de nouvelles compétences ».

Le cabinet d'avocats COBALT et EY, tous deux basés à Vilnius, ont agi en tant que conseillers juridiques et financiers pour KJK.

À PROPOS DE KJK Sports. KJK Sports est une société de portefeuille d'articles de sport basée au Luxembourg, spécialisée dans le secteur des articles de sport de plein air, avec des investissements existants dans Elan d.o.o. (sports d'hiver et voile), Tahe Outdoors (sports nautiques) et Leader 96 (vélos). Le groupe KJK Sports génèrent environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploient près de 3 000 collaborateurs dans 6 pays européens. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un e-mail à info@kjksports.com ou consulter notre site www.kjksports.com.

À PROPOS DE KJK. La SICAV-RAIF KJK Fund III S.C.A., lancée en 2018, est un fonds de capital-investissement de 250 millions d'euros axé sur les régions des Balkans et de la Baltique. KJK Management SA est une société de gestion de fonds d'investissement alternatifs basée au Luxembourg, créée en 2010. Pour plus d'informations sur KJK Management, veuillez consulter le site www.kjkmanagement.com.

