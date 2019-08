Netcracker est reconnu comme le chef de file du marché de l'orchestration NFV à l'heure où le secteur entre dans l'ère de la 5G





Netcracker Technology a annoncé aujourd'hui que GlobalData a nommé la solution Hybrid Operations Management (HOM) de Netcracker comme leader incontesté du secteur, dans son rapport intitulé "2019 NFV MANO: Competitive Landscape Assessment". Dans une évaluation comportant 17 vendeurs, GlobalData a mentionné plusieurs différenciateurs uniques de la solution Netcracker, y compris la performance de sa technologie de base, le nombre élevé de déploiements commerciaux et son utilisation d'un large écosystème de VNF et services embarqués.

La solution HOM de Netcracker utilise une architecture nuagique avancée, basée sur des microservices et déployable sur tout serveur nuagique public ou privé. Grâce à cet environnement, la solution se place en tête du marché pour les cas d'utilisation complexes et hybrides, y compris la 5G. Il s'agit d'une solution ouverte et indépendante de tout fournisseur de VNF, intégrant des capacités critiques comme la gestion de licence VNF. HOM permet l'embarquement et la gestion automatisés de VNF et d'applications TI et IdO tierces pour aider les fournisseurs à mettre rapidement de nouveaux services sur le marché.

Entièrement conforme aux exigences de l'ETSI, la solution a passé avec succès les tests Plugfest de l'ETSI et remporté des prix décernés par MEF pour l'automatisation des services et par TM Forum pour son adoption d'API ouvertes. Netcracker est un partenaire direct pour les normes d'embarquement VNF de l'ETSI et d'OASIS, et se trouve à l'avant-garde de la gestion des licences VNF. En outre, Netcracker présente une philosophie et une feuille de route éprouvées pour la MANO NFV de demain, directement liée avec l'évolution de la 5G, en participant aux programmes Catalyst de TM Forum, au côté d'autres vendeurs et fournisseurs de services.

La solution HOM de Netcracker reçoit la confiance des plus grands fournisseurs de services du monde.

"Le secteur MANO NFV connaît une évolution rapide, et sa portée dépasse aujourd'hui son rôle d'origine centré sur la VNF, avec des services tendant à une orchestration 5G complète. Le leadership de Netcracker sur ce marché concurrentiel illustre ses capacités de cycle de vie exhaustives et son aptitude à répondre aux diverses exigences des fournisseurs de services, à l'heure où ils adoptent les solutions nuagiques, la virtualisation et la 5G", déclare Andy Hicks, analyste en chef chez GlobalData et auteur du rapport.

"Nous sommes ravis d'être reconnus en tant que leader du marché MANO, pour aider les fournisseurs de services à intégrer un large éventail de vendeurs VNF à leurs offres virtualisées", déclare Ari Banerjee, vice-président en charge de la stratégie chez Netcracker. "Les avancées que nous avons réalisées dans des domaines tels que la technologie nuagique et les opérations de 5G aident nos clients à automatiser et flexibiliser les services d'aujourd'hui et de demain."

