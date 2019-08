La ministre Tassi annonce un investissement dans un projet qui favorise l'inclusion sociale des aînés





TORONTO, le 13 août 2019 /CNW/ - Les aînés forment une part importante du tissu social du Canada et ont apporté d'innombrables contributions par le passé. Ils ont aidé à façonner notre nation et continuent de contribuer à son succès. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que ses programmes et services favorisent le vieillissement en santé et l'inclusion sociale des aînés, particulièrement ceux qui sont les plus vulnérables.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, était à Toronto où elle a annoncé l'octroi de plus de 1,8 million de dollars dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour appuyer un projet qui accroîtra l'inclusion sociale des aînés dans la région du Grand Toronto.

Au cours des cinq prochaines années, la Fondation Mon Sheong collaborera avec des partenaires communautaires pour élaborer des programmes et des services qui amélioreront le bien-être social des aînés et faciliteront leur intégration dans leur communauté.

La Fondation Mon Sheong est l'un des 22 demandeurs retenus dans le cadre d'un appel de concepts lancé en décembre 2018 par l'intermédiaire du volet de financement pancanadien du PNHA. Jusqu'à 60 millions de dollars de financement sur cinq ans sont disponibles pour ces projets, qui devraient commencer à l'automne 2019.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars sur cinq ans, ainsi que 20 millions par année subséquente, pour accroître l'inclusion sociale des aînés. Le nouveau financement appuiera un plus grand nombre de projets partout au pays qui améliorent la vie des aînés canadiens.

Citation

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme important qui aide les organismes à faire un travail crucial pour améliorer le bien-être et la qualité de vie des aînés. La Fondation Mon Sheong favorisera l'inclusion sociale et l'engagement des aînés au sein de leur communauté. Par l'intermédiaire du PNHA, nous prenons des mesures pour que les aînés canadiens, y compris ceux qui sont les plus vulnérables, reçoivent la reconnaissance, le respect et le soutien qu'ils méritent. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Faits en bref

Ce projet devrait mobiliser environ 7 200 aînés âgés de 55 ans et plus dans la région du Grand Toronto.

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui améliorent le bien-être et la qualité de vie des aînés, et qui favorisent leur inclusion sociale et leur participation dans tous les aspects de la société.

Le volet pancanadien du programme appuie les organismes qui élaborent des approches collaboratives et novatrices pour accroître l'inclusion sociale des aînés.

À ce jour, les projets du volet pancanadien ont mobilisé plus de 47 000 aînés et leur ont offert le soutien et les services proposés dans leurs communautés afin de réduire l'isolement social. Plus de 5 600 professionnels et bénévoles ont été formés pour cerner les besoins des aînés et y répondre.

Les aînés sont le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2031, les personnes de 65 ans et plus pourraient représenter près du quart de la population canadienne.

Document connexe

Communiqué de presse : Le gouvernement du Canada investit dans des projets pancanadiens soutenant les aînés

Liens connexes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Mobiliser les aînés, renforcer les collectivités

Programmes et services pour les aînés

Investir dans la classe moyenne : Budget de 2019

Une retraite sûre et digne pour les Canadiens

