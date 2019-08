Arrondissement de Montréal-Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 12 août 2019





MONTRÉAL-NORD, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 12 août.

Subvention pour la poursuite du projet Escouade radioactive pour les 12-17 ans

Après six années de réalisation, Boscoville a avisé l'arrondissement de son intention de transférer le programme Escouade radioactive vers un organisme jeunesse de Montréal-Nord. Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Bourassa-Sauvé a accepté de reprendre le flambeau. Les membres du conseil ont accordé hier une contribution financière de 29 872 $ à CJE Bourassa-Sauvé pour soutenir ce projet qui se déploiera du 26 août 2019 au 31 mai 2020.



Permettant d'explorer l'univers de la webradio, ce projet s'adresse aux 13-17 ans des écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa. Cette année, un nouveau volet s'ajoute : les 60 jeunes du programme Créneau jeunesse du CJE Bourassa-Sauvé, âgés de 18 à 30 ans, auront l'occasion de découvrir la radio et de s'y familiariser. Ce projet fait partie du Plan d'action collectif de Montréal-Nord -- Priorité Jeunesse 2017-2027.

Rejet des soumissions déposées dans le cadre de trois appels d'offres

Lors de la séance d'hier, les membres du conseil d'arrondissement ont rejeté les soumissions reçues dans le cadre des appels d'offres suivants, en raison des coûts très supérieurs aux estimations budgétaires de l'arrondissement :

- Réaménagement d'un espace public sur un terrain situé à l'intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve;

- Ajout d'un système de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC) au bâtiment d'horticulture, situé au 10600, avenue Bellevois;

- Construction de saillies de trottoirs, reconstruction de sections de trottoirs et élévation du pavage sur diverses rues de l'arrondissement.

Ces projets feront l'objet de nouveaux appels d'offres bientôt.

