Les résidants de Glengarry Nord et de Saint-Isidore bénéficieront de projets d'amélioration du réseau routier et de remplacement de ponts

NORTH GLENGARRY, ON, le 13 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer de réseaux de routes et de ponts modernes et fiables pour assurer la sécurité des Canadiens, améliorer leur qualité de vie et permettre aux collectivités de croître.

Aujourd'hui, Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, a annoncé, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Robert Kirby, président, Comtés unis de Prescott et Russell, et Jamie MacDonald, maire de North Glengarry, le financement de deux projets d'infrastructure dans l'Est de l'Ontario.

À Glengarry Nord, le pont routier à une voie du chemin Creek sera remplacé par un nouveau pont à deux voies. Le pont existant a dépassé sa durée de vie prévue, et le nouveau pont améliorera la fluidité de la circulation ainsi que la sécurité des conducteurs.

À Saint-Isidore, le projet consistera à remplacer un ponceau et à effectuer des travaux routiers connexes sur le chemin de Comté 9, près du chemin de concession 17, afin d'améliorer le drainage et la sécurité routière globale.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars dans ces projets par l'entremise du volet des infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les partenaires municipaux assumeront les coûts restant des projets.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars pour ces projets dans le cadre du volet des infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Ontario verse une contribution de plus d'un million de dollars dans le cadre de ces deux projets. Le canton de North Glengarry et les comtés unis de Prescott et Russell versent respectivement plus de 379 000 $ et 134 000 $ pour couvrir les coûts de ces projets.

« Il est important d'améliorer les routes et les ponts du Canada pour soutenir la croissance à long terme de nos collectivités. Une fois terminés, ces importants projets permettront d'accroître la sécurité et l'efficacité des routes pour les résidents de Glengarry Nord et de Saint-Isidore. »

Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Depuis plusieurs années, le pont du chemin Creek est un sujet de préoccupation pour le conseil en ce qui concerne les déplacements sécuritaires de l'équipement agricole de grande taille sur le pont, en raison de la taille du pont et de sa détérioration en raison de son âge. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial d'avoir financé cet important projet, afin d'assurer la sécurité des résidents de North Glengarry. »

Le maire Jamie MacDonald, au nom du conseil du canton de North Glengarry.

« Les Comtés unis de Prescott et Russell apprécient l'appui financier du gouvernement du Canada et de la province de l'Ontario dans l'amélioration de l'infrastructure de notre région. Les routes et les ponts sont essentiels à la capacité de nos résidents de travailler et de vivre chez nous, et ce projet sur le chemin de Comté 9 à Saint-Isidore représentera une mise à niveau importante de notre réseau routier. »

Robert Kirby, président, Comtés unis de Prescott et Russell

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Un montant de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du Canada , qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a annoncé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du , qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au coeur de la Stratégie de connectivité du Canada . Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du . Dans le cadre de la nouvelle entente avec l' Ontario pour le plan d'infrastructure Investir dans le Canada , l'investissement fédéral totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques, le transport en commun, les infrastructures vertes, et les collectivités, la culture et les loisirs.

pour le plan d'infrastructure , l'investissement fédéral totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques, le transport en commun, les infrastructures vertes, et les collectivités, la culture et les loisirs. L' Ontario assumera une part de 33,33 % par projet, soit environ 10,2 milliards de dollars.

