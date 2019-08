Egis Technology Inc. annonce un BPA de 3,46 NT$ au 2e trimestre 2019





TAIPEI, Taiwan, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462.TWO) a annoncé un chiffre d'affaires de 1?899 millions de NT$ au 2e trimestre 2019, en hausse de 36 % par rapport au trimestre précédent et de 28 % d'une année sur l'autre.

La marge brute au 2e trimestre 2019 a baissé de 3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 38 %. Mais sur une base pro forma (en excluant l'impact des radiations), la marge brute est légèrement supérieure au niveau du 1er trimestre 2019.

Le ratio de la marge d'exploitation au 2e trimestre 2019 est de 12 %, en amélioration de 1 point de pourcentage par rapport au 1er trimestre 2019, mais en baisse par rapport au ratio de la marge d'exploitation du 2e trimestre 2018 de 17 %.

Le BPA s'est établi à 3,46 NT$, en hausse par rapport à 1,96 NT$ au 1er trimestre 2019, mais en baisse par rapport à 4,20 NT$ au 2e trimestre 2018.

La demande des principaux clients coréens a été affectée par la transition du modèle ainsi que par d'autres facteurs macroéconomiques au cours des derniers mois.

Perspectives

Le chiffre d'affaires au 3e trimestre 2019 pourrait connaître une légère croissance d'un trimestre sur l'autre, le mois de juillet étant le mois le plus faible en termes de tendance mensuelle. Néanmoins, la visibilité reste faible en raison d'événements macroéconomiques tels que le conflit entre la Corée et le Japon, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, etc.

Le lancement de nouveaux modèles chez les principaux clients coréens a débuté en août et, au second semestre 2019, Egis travaillera sur un plus grand nombre de modèles de smartphones et de tablettes qu'au premier semestre 2019.

Pour les clients chinois, les livraisons de capteurs optiques ont commencé en juin/juillet, et les volumes continueront d'augmenter ce trimestre.

Sur la base des prévisions actuelles, une croissance plus forte du chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent est susceptible d'être observée au 4e trimestre 2019.

Le développement des produits de nouvelle génération pour les empreintes digitales (ultramince, etc.) et des produits autres que pour les empreintes digitales (OIS, etc.) est en bonne voie, avec une contribution potentielle au chiffre d'affaires à partir de 2020.

L'entreprise aura 3 événements à venir. Le premier sera la Conférence OTC/KGI à Singapour le 29 août, suivie de la Conférence OTC/KGI à Hong Kong le 30 août. Enfin, la 20e Asian Technology Conference de Credit Suisse se tiendra à Taïwan du 4 au 5 septembre.

À propos d'Egis Technology Inc.

Fournisseur leader de données biométriques par empreintes digitales, Egis Technology Inc. (6462.TWO), se spécialise dans la fourniture d'une solution clé en main complète grâce aux performances supérieures de ses capteurs et à la fonctionnalité de ses logiciels. Son algorithme exclusif de mise en correspondance offre sur le marché actuel l'une des meilleures performances en termes de TFA / TFR (taux de fausse acceptation / taux de faux rejet), tout en assurant un maximum de sécurité et de commodité. La technologie d'Egis qui s'appuie sur les empreintes digitales est d'avant-garde et elle représente un choix idéal pour une mise en oeuvre sur les dispositifs mobiles. En tant que membre du conseil de l'Alliance FIDO (Fast Identity Online), Egis vise à fournir sûreté et authentification à tous ceux qui sont dans le monde en ligne. Basée à Taipei, à Taïwan, Egis dispose de succursales en Chine, au Japon et aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.egistec.com .

