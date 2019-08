La Monnaie royale canadienne enrichit sa très populaire série de pièces d'investissement d'une pièce en argent pur à 99,99 % consacrée au grizzli





OTTAWA, le 13 août 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est fière d'immortaliser le redoutable grizzli sur la plus récente pièce de sa série « Prédateurs », une collection de pièces d'investissement de 1 oz en argent pur à 99,99 %. Cette pièce, en voie d'être expédiée au réseau de distributeurs officiels de produits d'investissement de la Monnaie, a été dévoilée aujourd'hui à l'ouverture de la World's Fair of Money de 2019, un événement tenu par l'American Numismatic Association à Chicago, aux États-Unis.

« La Monnaie a depuis longtemps pris l'habitude de présenter ses produits novateurs de collection et d'investissement à la World's Fair of Money, le plus important rassemblement annuel de numismates et de marchands de pièces en Amérique du Nord », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « En lançant à cet événement la pièce d'investissement en argent pur Grizzli, le tout nouvel ajout à notre série "Prédateurs", nous offrons aux consommateurs de découvrir de façon inédite la pureté, la qualité et la sécurité qui ont fait de nos pièces d'investissement des produits de tout premier ordre.

La pièce consacrée au grizzli, millésimée 2019, est la quatrième pièce d'investissement de 1 oz en argent pur à 99,99 % de notre série « Prédateurs ». Le motif gravé au revers illustre un grizzli rugissant qui bondit, se détachant sur un fond de fines lignes radiales. Les graveurs de la Monnaie ont donné vie au motif de l'artiste Emily Damstra avec des touches rehaussant les détails et les traits animés de l'animal. Le revers porte aussi notre marque de sécurité microgravée bien connue en forme de feuille d'érable.

L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, oeuvre créée en 2003 par la portraitiste canadienne Susanna Blunt.

Cette nouvelle pièce d'investissement en argent sera bientôt offerte par l'entremise du vaste réseau de distributeurs de produits d'investissement de la Monnaie.

Conformément au modèle de distribution privilégié par les principaux émetteurs de produits d'investissement du monde, la Monnaie ne vend pas ses produits d'investissement directement au public. Nous invitons les acheteurs intéressés à communiquer avec un marchand de produits d'investissement de bonne réputation pour commander de telles pièces.

Les images de la pièce sont présentées ici.

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale.

