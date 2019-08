Revitaliser les langues autochtones grâce à des programmes multimédias





Le gouvernement du Canada annonce l'attribution d'un financement à la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

PREMIÈRE NATION DE KITCHENUHMAYKOOSIB INNINUWUG, ON, le 13 août 2019 /CNW/ - L'honorable Robert Nault, député de Kenora, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un financement de 133?866 dollars à la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug pour la réalisation d'une série de documentaires numériques. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

La Première Nation s'associera à des cinéastes professionnels pour produire une série de mini-documentaires en langue oji-crie. Chaque épisode de la série, qui sera intitulée KI Talking Circle Series, mettra l'accent sur un aspect précis de l'effet du changement climatique sur cette communauté nordique éloignée. Le documentaire sera diffusé en ligne par IsumaTV.

Le financement est versé dans le cadre du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des Autochtones.

Citations

«?Nous sommes fiers d'appuyer la revitalisation des langues autochtones au Canada grâce à la Loi sur les langues autochtones, une réalisation historique, et grâce à des programmes de financement. Ces programmes nous permettent d'investir dans des projets qui encouragent l'apprentissage, l'enseignement et la diffusion des langues traditionnelles. Nous adoptons des mesures concrètes pour que les gens qui parlent ces langues aient la chance de contribuer à leur survie et à leur essor dans les collectivités mêmes où elles sont parlées.?»

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

«?Les communautés autochtones au Nord de l'Ontario possèdent des langues et des cultures précieuses. Il est important de faire connaître leur histoire et leur réalité à l'extérieur de la région. Je suis très heureux que notre gouvernement accorde ce financement important à la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug afin de l'aider à préserver et à protéger sa langue et sa culture.?»

--L'honorable Bob Nault, député de Kenora

« Chaque année, pendant dix mois, les vols quotidiens sur les ailes de Wasaya Airlines sont l'unique lien entre Big Trout Lake (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug) et le reste du monde. En hiver, pendant deux ou trois mois selon la météo, il y a une route de glace, mais au bout d'un trajet de neuf heures vers le sud, on atteint seulement la route principale à Pickle Lake. Pour nos jeunes, la vie dans une collectivité éloignée peut être très monotone. "Mamow" signifie "ensemble" dans la langue oji-crie. Nous sommes heureux de recevoir ce financement de Patrimoine canadien qui nous permettra de créer le documentaire KI Talking Circle Series, une série de quatre courts métrages dans notre dialecte oji-cri local. Les jeunes travailleront ensemble, avec des professionnels des médias, à la création d'histoires qui parlent de notre région et au tournage du documentaire. Merci au volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord d'appuyer cette production importante sur la langue et la culture autochtones. »

-- M. Donny Morris, chef de la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

Faits en bref

Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des Autochtones permet d'aider les sociétés autochtones de radiodiffusion à produire et diffuser des émissions de radio et de télévision dans le Nord. Les objectifs sont les suivants :

soutenir la production d'une programmation autochtone adaptée sur le plan culturel;

favoriser la création et le maintien d'installations de production;

assurer l'accès à un choix important d'émissions de radio et de télévision;

contribuer à la préservation et à la promotion des langues et des cultures autochtones;

offrir des tribunes pour exposer les questions qui touchent les auditoires et les communautés autochtones.

Les demandeurs doivent être des organismes autochtones sans but lucratif et gérés démocratiquement ou encore des groupes qui travaillent de concert avec des organismes autochtones à offrir des communications radiodiffusées au nord du 55e parallèle (« ligne Hamelin »).

Liens connexes

Radiodiffusion autochtone dans le Nord

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 09:38 et diffusé par :