L'Ombudsman des assurances de personnes désigne un nouveau chef de la direction et ombudsman





TORONTO, le 13 août 2019 /CNW/ - L'Ombudsman des assurances de personnes (OPA) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé M. Glenn O'Farrell au poste de chef de la direction et ombudsman. Il assumera ses fonctions au bureau de Toronto à compter du 19 août 2019.

«Le conseil estime qu'en cette ère technologique, sa vaste expérience en matière de gestion, de collaboration avec les parties prenantes et de changement organisationnel constituera un atout essentiel pour mener à bien la mission de l'OAP», a affirmé Dr. Janice MacKinnon, présidente du conseil. «Nous avons la chance de compter sur quelqu'un du calibre et de l'expérience de Glenn O'Farrell pour diriger l'OAP. Glenn est un communicateur de talent doté de grandes compétences en leadership, et qui possède un historique avéré en matière d'exécution. Sa grande expertise auprès des médias contribuera à accélérer le développement de l'organisme et à promouvoir ses services en sensibilisant davantage les consommateurs tout en continuant de renforcer les relations de l'OAP avec ses membres et divers intervenants».

Originaire de St-Malachie, au Que?bec, Glenn a étudié l'économie, le droit, les affaires et la gouvernance d'entreprise à St. Francis Xavier University, en Nouvelle-Écosse, à l'Université Laval, à Québec, à la Johnson School of Management de Cornell University, à Ithaca, New York, et à la Rotman School of Management de l'University of Toronto. Il est membre du Barreau du Québec, de l'Association du Barreau canadien et de l'Institut des administrateurs de sociétés. Il a également siégé au sein de plusieurs conseils d'administration d'entreprises et de sociétés sans but lucratif.

«Je suis honoré et emballé de diriger l'OAP. C'est un privilège de faire partie d'un organisme animé par un objectif juste et louable - fournir aux consommateurs canadiens un forum indépendant et gratuit pour le règlement de leurs plaintes relatives aux produits d'assurance vie et santé. J'ai hâte de partager mes idées et mes connaissances afin d'aider à promouvoir nos services et à améliorer l'expérience du consommateur lorsqu'il traite avec l'OAP», a affirmé Glenn.

Jusqu'à tout récemment, Glenn a été président et chef de la direction de Groupe Média TFO. Auparavant, il a occupé les postes de vice-président du Réseau Pathonic de TVA, à Québec; conseiller général, chef de la réglementation et premier vice-président chez Canwest Global, à Toronto; président de Global pour le Québec, à Montréal; de même que président et chef de la direction de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, à Ottawa.

Au sujet de l'Ombudsman des assurances de personnes

L'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) est le seul service canadien indépendant de règlement des plaintes à l'intention des consommateurs canadiens d'assurances de personnes. Les Canadiens nous confient le règlement de leurs plaintes relatives à l'assurance vie, invalidité, maladie complémentaire, voyage et de produits de placement comme des rentes et des fonds distincts. Les services bilingues de l'OAP sont gratuits et a? la disposition de tout consommateur dont la compagnie d'assurances est membre de l'OAP. Il convient de noter qu'a? l'heure actuelle, 99 % des assureurs canadiens de personnes sont membres de l'OAP. L'OAP fournit e?galement en ligne de l'information ge?ne?rale a? propos des assurances de personnes. Pour garantir l'impartialite?, les activite?s de l'OAP sont supervise?es par le Conseil canadien des responsables de la re?glementation d'assurance (CCRRA). Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez consulter le www.oapcanada.ca.

SOURCE Ombudsman des assurances de personnes

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 09:20 et diffusé par :