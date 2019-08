Nexen Tire est de retour en tant que partenaire officiel des champions en titre de la Premier League, Manchester City





Nexen Tire entame la nouvelle saison 2019/20 de Premier League avec Manchester City

Nexen Tire espère créer un effet de synergie avec les champions en titre

SÉOUL, Corée du Sud, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- Nexen Tire, un fabricant mondial de pneus, est fier d'être à nouveau le partenaire officiel de l'équipe Manchester City Football Club (Manchester City) pour la saison 2019/20 de la Premier League. Manchester City a débuté parfaitement cette saison après une victoire de 5-0 contre West Ham le 10 août.

Nexen Tire et Manchester City sont partenaires depuis 2015, année où la société a sponsorisé pour la première fois le club dans le cadre de sa stratégie de marketing sportif mondial. C'est la troisième saison que Nexen Tire se joint à Manchester City en tant que partenaire de manches, le club ayant conservé le titre de champion de Premier League pour la deuxième année consécutive. Nexen Tire et le club ont prolongé leur partenariat pluriannuel en 2017, ce qui a permis à Nexen Tire de devenir le premier partenaire officiel des manches de Manchester City et le premier de la Premier League.

Le logo de Nexen Tire continuera d'apparaître, comme lors des saisons précédentes, sur la manche gauche des maillots des joueurs de Manchester City. En tant que partenaire officiel des manches de Manchester City, Nexen Tire se connectera aux supporters fidèles du monde entier, non seulement par le biais de son partenariat pour les manches, mais également par le biais de diverses initiatives de marketing sportif.

« Nous sommes ravis de conserver le titre de partenaire officiel des manches de Manchester City pour la troisième saison », a déclaré Travis Kang, PDG mondial de Nexen Tire. Il a ajouté : « Nexen Tire a activement soutenu Manchester City au fil des années, accompagnant l'équipe dans ses victoires successives en Premier League. Nous sommes déterminés à créer une plus grande synergie avec le club en nous concentrant sur le succès continu de la collaboration avec Manchester City. »

Nexen Tire élargit continuellement sa clientèle mondiale, notamment avec sa nouvelle usine européenne, pleinement opérationnelle depuis avril, qui est située en République Tchèque. Nexen Tire atteindra ses clients européens et les attirera en utilisant sa plateforme de partenariat avec Manchester City.

À propos de Nexen Tire

Fondée en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus basé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus enregistrant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille aux côtés de 416 concessionnaires basés dans 136 pays du monde entier (au mois d'avril 2018), et possède trois usines de fabrication, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. En avril 2019, l'usine européenne de Zatec, en République tchèque, a commencé ses activités. Nexen Tire fabrique des pneus pour voitures de tourisme, VUS et véhicules utilitaires légers avec une technologie de pointe et une conception exceptionnelle. La société est également spécialisée dans la production de pneus UHP (très haute performance), qui s'appuient sur des technologies avancées. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine aux constructeurs automobiles mondiaux de divers pays du monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.nexentire.com/international.

À propos de Manchester City Football Club

Le Manchester City FC est un club de Premier League anglais fondé en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton. Devenu officiellement le Manchester City FC en 1894, il a depuis remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, six titres de League Championship, dont quatre titres de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019) et six Coupes de la FA. Le Manchester City FC est l'un des sept clubs du City Football Group et compte parmi ses clubs frères le New York City FC et le Melbourne City FC.

Sous la direction de Pep Guardiola, l'un des entraîneurs les plus décorés du football mondial, le club dispute ses matches à domicile et de Ligue des champions de l'UEFA au Etihad Stadium, un stade spectaculaire de 55 000 places assises que City appelle maison depuis 2003. Aujourd'hui, le stade se situe sur l'Etihad Campus plus vaste, qui comprend également la City Football Academy, une installation de pointe pour la formation à la performance et le développement de la jeunesse située au coeur de l'est de Manchester.

La City Football Academy, qui est dotée d'un stade Academy Stadium d'une capacité de 7000 personnes, est également l'endroit où le club de football féminin de Manchester City et l'Elite Development Squad (équipe de développement d'élite) s'entraînent quotidiennement et disputent leurs matchs à domicile compétitifs.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.mancity.com

