Invesco élargit sa gamme de solutions gérées en lançant cinq nouveaux portefeuilles au Canada





TORONTO, le 13 août 2019 /CNW/ - En réponse à la demande de la clientèle, Invesco a lancé aujourd'hui les Portefeuilles Invesco (les « Portefeuilles »), une nouvelle gamme de solutions de placement développées et gérées par l'équipe Solutions de placement Invesco.

Les Portefeuilles constituent une solution de répartition multi-actifs tout-en-un pratique et relativement peu coûteuse conçue pour correspondre à différents profils de risque d'investisseurs. Ils sont élaborés en utilisant une répartition de l'actif stratégique à long terme et visent à obtenir une diversification ainsi que des rendements ajustés au risque plus élevés pour chaque niveau d'exposition au risque.

La gamme est composée des cinq Portefeuilles suivants couvrant le spectre de tolérance au risque des clients :

Portefeuille prudent Invesco

Portefeuille modéré Invesco

Portefeuille équilibré Invesco

Portefeuille de croissance Invesco

Portefeuille de croissance élevée Invesco

Les Portefeuilles investissent dans une combinaison de fonds communs de placement activement gérés et de fonds négociés en Bourse (FNB) passifs et fondés sur des facteurs, effectuant des placements parmi diverses catégories d'actif.

En intégrant des FNB, les Portefeuilles auront accès à des frais de gestion moins élevés, ce qui représente potentiellement une solution moins coûteuse pour les investisseurs comparativement aux solutions gérées pleinement actives.

Le rendement des placements sous-jacents devrait correspondre à celui des marchés des actions et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le volet des actions des Portefeuilles comprendra à la fois des titres des marchés développés et émergents, tandis que le volet des obligations sera réservé aux titres des marchés développés.

L'équipe Solutions de placement Invesco possède une vaste expérience en conception de stratégies de placements multi-actifs axées sur des objectifs visant à obtenir des rendements ajustés au risque améliorés. L'équipe compte plus de 40 professionnels et gère plus de 18,4 milliards de dollars $US.?

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site invesco.ca. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook, ou par le biais du blogue Invesco Canada .

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie.

NYSE: IVZ; invesco.com

Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse invesco.ca.

Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de FNB.

La plupart des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB Invesco est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB Invesco en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

? Au 31 mai 2019.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2019

