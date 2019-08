Le Concours CHJ de l'entrepreneuriat et de l'innovation 2019 s'est tenu à Shanghai





SHANGHAI, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- La demi-finale du Concours CHJ de l'entrepreneuriat et de l'innovation 2019, destiné aux petites et moyennes entreprises, s'est tenue le 9 août dernier. Le concours vise à repérer et à cultiver des projets et des équipes d'excellence, à promouvoir l'innovation et l'entreprenariat en Chine. Le concours s'étale sur quatre mois et compte une phase préliminaire, une demi-finale et une finale. Il fait partie des événements du Carnaval de haute technologie de Caohejing, le moment fort du Parc de haute technologie de Caohejing Shanghai.

Toutes les candidatures doivent provenir de petites et moyennes entreprises faisant partie des secteurs de la Deep Tech, des soins de santé ou de l'innovation à l'étranger. Environ 90 projets ont passé la phase préliminaire et sont entrés en demi-finale. Une fois présentés, défendus et évalués lors de la demi-finale, une trentaine de projets accèdent à la finale.

Les lauréats participeront à des événements marketing, bénéficieront de politiques d'appui préférentielles et seront encadrés par des mentors en entreprenariat et des experts en investissement, en gestion et en technologie.

Le quatrième Carnaval de haute technologie de Caohejing se tiendra du 3 au 6 septembre et constitue une magnifique occasion de mettre en avant de façon exhaustive un écosystème innovant comprenant des éléments comme les nouvelles technologies, les nouveaux modèles, les nouveaux secteurs et les nouveaux supports.

Le Parc de haute technologie de Caohejing a été créé en 2019, pour une durée de 35 ans et, élément important des célébrations, le Carnaval de haute technologie comptera un forum d'ouverture, un concours d'innovation et d'entrepreneuriat, une exposition sur les technologies de pointe et divers événements exclusifs. Le but de ces événements est de mettre en place une plateforme qualitative/précieuse pour les entrepreneurs, les investisseurs et les universitaires, de partager les dernières avancées technologiques et de promouvoir des communications d'influence sur l'environnement/l'écosystème commercial et d'innovation.

Liens vers les images jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=342657

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=342660

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 07:13 et diffusé par :