Vanstar annonce 1.26 g/t Au sur 123.7 mètres sur le projet Nelligan





CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

LA PRAIRIE, Québec, 13 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc. («Vanstar») est très heureuse d'annoncer que son partenaire IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») a recoupé, dans le sondage NE-19-138, une zone de 123,7 mètres à une teneur de 1.26 g/t Au sur le projet Nelligan détenu en coentreprise (IAMGOLD Corporation : 51%, Ressources Vanstar Inc. : 49%) et situé à 60 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau, Québec, Canada. La direction de la société annonce également les résultats des analyses des derniers vingt-huit (28) forages restants du programme de forage au diamant de délimitation de 2019 et totalisant 10 558 mètres.



Le tableau ci-après présente les principaux résultats des 28 derniers sondages provenant de la campagne hivernale 2019 :

Zone Renard

Sondage NE-19-126 : 34.5 mètres d'une teneur de 1,75 g Au/t

Incluant : 7 mètres d'une teneur de 4,69 g Au/t



Et 20.8 mètres d'une teneur de 1,54 g Au/t



Incluant : 7 mètres d'une teneur de 4,69 g Au/t Sondage NE-19-131 : 32.8 mètres d'une teneur de 1,66 g Au/t



Et 33 mètres d'une teneur de 1,11 g Au/t



Sondage NE-19-134 : 25 mètres d'une teneur de 1,19 g Au/t



Et 14 mètres d'une teneur de 2,26 g Au/t

Incluant : 4 mètres d'une teneur de 5,92 g Au/t



Et 59 mètres d'une teneur de 0,90 g Au/t

Incluant : 2.5 mètres d'une teneur de 5,02 g Au/t



Incluant : 4 mètres d'une teneur de 5,92 g Au/t Incluant : 2.5 mètres d'une teneur de 5,02 g Au/t Sondage NE-19-138 : 123.7 mètres d'une teneur de 1,26 g Au/t

Incluant : 8.5 mètres d'une teneur de 4,25 g Au/t



Incluant : 8.5 mètres d'une teneur de 4,25 g Au/t Sondage NE-19-140 : 15 mètres d'une teneur de 2,26 g Au/t



Et 47 mètres d'une teneur de 0,96 g Au/t



Et 21 mètres d'une teneur de 1,13 g Au/t



Sondage NE-19-143 : 37 mètres d'une teneur de 1,81 g Au/t

Incluant : 1.2 mètres d'une teneur de 28,2 g Au/t



Incluant : 1.2 mètres d'une teneur de 28,2 g Au/t Sondage NE-19-144 : 16.5 mètres d'une teneur de 1,92 g Au/t



Et 37.5 mètres d'une teneur de 2 g Au/t

Incluant : 4.5 mètres d'une teneur de 9,49 g Au/t

Incluant : 1.5 mètres d'une teneur de 20,9 g Au/t



Incluant : 4.5 mètres d'une teneur de 9,49 g Au/t Incluant : 1.5 mètres d'une teneur de 20,9 g Au/t Sondage NE-19-145 : 50.2 mètres d'une teneur de 1,82 g Au/t

Incluant : 0.9 mètre d'une teneur de 20,5 g Au/t





Incluant : 0.9 mètre d'une teneur de 20,5 g Au/t Sondage NE-19-146 : 30.6 mètres d'une teneur de 2,87 g Au/t

Incluant : 1.5 mètre d'une teneur de 24,4 g Au/t



Incluant : 1.5 mètre d'une teneur de 24,4 g Au/t Sondage NE-19-147 : 22 mètres d'une teneur de 1,05 g Au/t



Et 16.5 mètres d'une teneur de 1,35 g Au/t



Et 25.5 mètres d'une teneur de 1,92 g Au/t



Et 24 mètres d'une teneur de 1,09 g Au/t



Et 21.3 mètres d'une teneur de 3,41 g Au/t

Incluant : 1.5 mètre d'une teneur de 39,1 g Au/t



Incluant : 1.5 mètre d'une teneur de 39,1 g Au/t Sondage NE-19-149 : 17.3 mètres d'une teneur de 5,5 g Au/t



Et 31.2 mètres d'une teneur de 1,03 g Au/t

Des tableaux supplémentaires accompagnant ce communiqué sont disponibles à : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/72855e76-b244-42c1-a827-9bf8a0ed7ff7

La campagne de forage au diamant de 2019 visait à définir et à tester la continuité des zones minéralisées du système minéralisé de la zone Renard. Il ciblait spécifiquement la partie moins profonde de ce large corridor minéralisé afin de confirmer et de définir son prolongement vers la surface. La plupart des forages ont atteint les objectifs souhaités par le programme.

« Ce programme hivernal 2019 a généré un ensemble de résultats conformes à toutes nos attentes et jusqu'à maintenant, nous demeurons très confiants de voir les travaux actuels et futurs réalisés sur Nelligan se concrétiser en un gisement aurifère de première qualité » de mentionner le CEO de la compagnie, Mr. Guy Morissette.

Dans un communiqué séparé émis par IAMGOLD, Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD a indiqué: Nous sommes très heureux d'avoir en main tous les résultats de forage de 2019 et nous travaillons actuellement à intégrer ces nouveaux résultats au modèle du gisement en vue d'appuyer la réalisation d'une estimation des ressources minérales prévue au second semestre de l'exercice. Une fois achevée, cette estimation marquera une étape importante pour le projet et une grande réalisation pour notre équipe d'exploration. Il est également important de souligner qu'il existe un potentiel considérable d'élargir les zones minéralisées puisque la zone Renard demeure ouverte en profondeur et latéralement à l'ouest. »

Projet Nelligan : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7deca745-99eb-4d94-bbfe-32eea29882ad

Prochaines étapes



Les résultats de forage, jumelés aux études géologiques, géochimiques et structurales provenant des trous de forage réalisés en 2019 qui totalisent 17 558 mètres seront intégrés pour étayer l'élaboration et le raffinement d'un modèle de gisement dans le but de réaliser une première estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101 au second semestre de 2019. Les premiers essais métallurgiques sont également en cours, et les résultats serviront à élaborer les futurs programmes d'essais.

Les activités sur le terrain au cours de la saison estivale ont débuté et porteront sur un programme de cartographie géologique dans les vastes propriétés entourant la découverte Renard en vue d'améliorer la compréhension d'un cadre structural régional, et de prospecter divers éléments géophysiques et structuraux identifiés.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Mr. Gilles Laverdière, géologue et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.



La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de son contenu.





Source : Guy Morissette, 819-763-5096

CEO Ressources Minières Vanstar Inc.

gmvanstar@gmail.com www.vanstarmining.com

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 07:05 et diffusé par :