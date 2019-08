Avis aux médias : Tokyo Smoke multiplie les bons moments en ouvrant un quatrième magasin de cannabis récréatif à Winnipeg, au Manitoba





WINNIPEG, le 12 août 2019 /CNW/ - Tokyo Smoke, un détaillant canadien primé de cannabis qui met l'accent sur la qualité de la conception, est très heureuse d'annoncer l'ouverture d'un quatrième magasin à Winnipeg. L'expérience de vente au détail immersive supérieure offerte par Tokyo Smoke comprend des séances privées personnalisées avec un spécialiste en éducation et la possibilité d'interagir avec les produits par l'intermédiaire de globes odorants conçus spécialement à cet effet. Les clients peuvent découvrir une vaste gamme de produits de cannabis récréatif et d'accessoires connexes, regroupés pour plus de commodité en fonction d'un système intuitif basé sur l'intention (Bouger, S'élever, Équilibrer, Soulager, S'arrêter).

L'équipe de Tokyo Smoke est impatiente de rencontrer ses voisins et de devenir une plaque tournante de l'éducation et de la culture liées au cannabis à usage récréatif pour adultes.

Le magasin ouvrira ses portes le mercredi 14 août à 10 h. Une grande fête d'ouverture destinée à toute la collectivité suivra le samedi 17 août de 10 h à 16 h.

Lieu :

150 - 3393, avenue Portage

Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3

Numéro de téléphone : 204 515-7750

Heures d'ouverture : De 10 h à 22 h

Visite des médias en primeur avant l'ouverture du magasin :

Nous souhaitons vous inviter, vous, nos amis des médias locaux, à venir nous rencontrer pour une visite exclusive du nouveau magasin Tokyo Smoke et pour vous permettre de vivre personnellement l'expérience immersive de magasinage que nous offrons.

Venez nous rencontrer le mercredi 14 août de 8 h 30 à 9 h 30 pour un déjeuner léger suivi d'une visite en primeur de notre nouveau local, avant l'ouverture des portes au grand public.

Cette visite vous donnera l'occasion :

D'interviewer la directrice de la mercatique de distribution de Tokyo Smoke, Spardha Townend, ainsi que notre gestionnaire de communauté, Laura Miller;

D'assister à une démonstration de l'expérience de magasinage Tokyo Smoke;

De prendre des images de la vitrine et de l'intérieur du magasin;

D'avoir un aperçu des variétés, des formats et des accessoires offerts;

De tester les stations d'éducation interactives sur le cannabis;

De goûter au déjeuner préparé par The Gates on Roblin ;

; De repartir avec un sac cadeau rempli de produits de la gamme style de vie de Tokyo Smoke et d'autres fabricants locaux de Winnipeg .

HORAIRE DES ACTIVITÉS

8 h 30 Arrivée des invités et des médias; service du déjeuner

8 h 50 Mot de bienvenue de la part de Tokyo Smoke

9 h 00 Visite guidée du magasin et possibilité de découvrir nos produits et activités éducatives

9 h 30 Fin de l'événement

10 h Ouverture du magasin au grand public

Les invités devront montrer une carte d'identité pour prouver qu'ils ont l'âge légal de consommer du cannabis dans la province du Manitoba (19 ans et plus). Veuillez confirmer les noms de toutes les personnes qui assisteront à l'événement par courriel à l'adresse suivante :

SOURCE Tokyo Smoke

Communiqué envoyé le 12 août 2019 à 22:55 et diffusé par :