Porsche présente les Cayenne Turbo S E-Hybrid 2020 et Cayenne Turbo S E-Hybrid 2020 Coupé

TORONTO, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche poursuit ses efforts en matière de mobilité électrique avec l'ajout à la famille Cayenne, à l'instar des Panamera, d'une version hybride rechargeable, son nouveau modèle phare. Les Cayenne Turbo S E-Hybrid et Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé sont animés par un V8 de 4 L livrant 541 ch et un moteur électrique de 134 ch intégré à la boîte Tiptronic S à 8 vitesses. Ces deux moteurs interagissent intelligemment pour livrer 670 ch. Le couple maximal de 663 lb-pi se manifeste juste au-dessus du ralenti. Les deux modèles bouclent le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et atteignent la vitesse de pointe de 295 km/h. Ces performances exceptionnelles s'accompagnent d'un rendement énergétique tout aussi exceptionnel : selon le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), les Cayenne Turbo S E-Hybrid et Turbo S E-Hybrid Coupé peuvent parcourir 40 km sans aucune émission polluante.

En plus des deux modèles au sommet de la gamme, la gamme hybride Porsche inclut le nouveau Cayenne E-Hybrid Coupé qui développe 455 ch et 516 lb-pi de couple, avec une autonomie en mode électrique pouvant atteindre 43 km selon le nouveau cycle européen de conduite (NEDC).

Vitesse de pointe de 135 km/h en mode tout électrique

Comme toutes les Porsche hybrides rechargeables, le nouveau Cayenne au sommet de la gamme est l'un des modèles les plus sport parmi les véhicules de luxe grâce, entre autres, au groupe motopropulseur hybride. Dans les Cayenne Turbo S E-Hybrid, le moteur électrique est placé entre le moteur V8 et la boîte Tiptronic S à 8 vitesses. Les deux moteurs sont reliés par un embrayage séparateur intégré au module hybride que l'on appelle l'actionneur à embrayage électrique (ECA). En mode électrique, le moteur électrique à lui seul peut propulser le véhicule jusqu'à 135 km/h. En modes Hybrid Auto, Sport et Sport Plus de l'ensemble Sport Chrono livré de série, le moteur électrique peut aussi seconder le moteur à essence pour augmenter la puissance. Porsche a emprunté cette stratégie d'assistance à la supervoiture sport 918 Spyder.

La batterie au lithium-ion de 14,1 kWh se trouve sous le plancher de chargement. Cette batterie haute tension se charge à bloc en 2,4 heures avec le chargeur c.a. de bord de 7,2 kW, livré de série, branché sur un circuit de 400 volts, 16 ampères. Lorsque le véhicule est branché à une prise domestique classique de 230 volts, 10 ampères, la batterie se charge en 6 heures. La charge peut être programmée à partir du système de gestion des communications Porsche (PCM) ou de l'application Porsche Connect (sur téléphone intelligent et montre AppleMD).

Stabilisateur électronique de roulis, suspension pneumatique et freins en céramique de série

Dès leur sortie d'usine, les Cayenne Turbo S E-Hybrid et Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé reçoivent de série de nombreux équipements, notamment le système Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) à stabilisateur électronique de roulis, le différentiel arrière à blocage mécanique géré par le système Porsche de répartition du couple Plus (PTV Plus), les freins PCCB (composite céramique Porsche) hautes performances, les jantes de 21 pouces en alliage léger, design Aero, y compris les élargisseurs couleur carrosserie, la servodirection Plus et l'ensemble Sport Chrono. La suspension pneumatique adaptative à trois chambres et le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) assurent le comportement dynamique et le confort de suspension propres à Porsche. Le catalogue des options inclut les jantes en alliage léger de 22 pouces.

Connectivité complète et climatisation auxiliaire de série

Tous les Cayenne reçoivent de série la connectivité complète qui permet la navigation en ligne avec circulation en temps réel, la commande vocale en ligne intelligente et de nombreux services Porsche Connect, y compris la recherche de stations publiques de recharge. Parmi les autres options livrables sur toutes les finitions de Cayenne du nouveau millésime, mentionnons CarPlayMD d'Apple, de nouveaux ports USB-C et un bac de rangement pour téléphone intelligent avec chargement inductif. Toutes les Porsche hybrides sont équipées de série de la climatisation auxiliaire. Ce système peut être contrôlé à partir du PCM ou encore à distance à partir de l'appli Porsche Connect et permet d'engager le chauffage ou la climatisation même lorsque le contact n'est pas établi.

Tous les Cayenne reçoivent les phares à DEL, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, le système de protection des piétons avec caméra et le système d'aide au stationnement avant et arrière qui comprend une caméra arrière. Parmi les options, mentionnons les phares à faisceaux matriciels à DEL, l'affichage tête haute, la vision de nuit avec caméra à image thermique et le copilote numérique Porsche InnoDrive qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au suivi de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le guidage actif vers la voie à emprunter, l'assistant aux intersections et le freinage d'urgence.

Double version : Cayenne Coupé en version V6 et V8 hybride

Avec le Cayenne Coupé, Porsche ajoute une version encore plus sportive à sa gamme très populaire de VUS. Le coupé se distingue par des lignes plus nettes, une section arrière et un toit exclusifs, un becquet arrière adaptatif, une banquette arrière à deux places et deux designs de toit : un toit vitré panoramique fixe, de série, et un toit en fibre de carbone livrable en option. À l'instar du VUS, le VUS Coupé se décline à présent en deux versions hybrides avec moteur V8 biturbo de 4 L et moteur V6 turbo de 3 L. Le nouveau Cayenne E-Hybrid Coupé développe 455 ch et 516 lb-pi de couple. Équipé de l'ensemble Sport Chrono livré de série, le Coupé boucle le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes (5,0 secondes avec l'ensemble Sport léger) et atteint 253 km/h en vitesse de pointe.

Prix

Les quatre versions hybrides rechargeables du Cayenne peuvent être commandées dès maintenant. Au Canada, le Cayenne E-Hybrid se détaille à compter de 93 000 $ et le Cayenne E-Hybrid Coupé, à compter de 99 000$. Arrivant au Canada au premier trimestre de 2020, le prix de départ des Cayenne Turbo S E-Hybrid et Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé est fixé à 182 200 $ et 187 100 $, respectivement.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

