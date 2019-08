Nouvelle installation de préservation de Bibliothèque et Archives Canada : début des travaux





GATINEAU, QC, le 12 août 2019 /CNW/ - Le 12 août, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a entrepris les travaux de construction de sa nouvelle installation de préservation d'une superficie de 12 900 mètres carrés, à Gatineau. Ce nouveau bâtiment, qui sera relié à l'actuel Centre de préservation ultramoderne, permettra à BAC de mieux regrouper les différents éléments de sa collection toujours plus riche et assurer la conservation de documents textuels et audiovisuels analogiques, dont les conditions de préservation sont très particulières.

Le bâtiment sera par ailleurs le premier centre d'archives du continent américain à respecter les normes « carbone net zéro » quand il ouvrira ses portes d'ici l'été 2022.

À la cérémonie d'inauguration des travaux, M. Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, a indiqué qu'il s'agissait d'un grand jour pour la préservation du précieux patrimoine documentaire du pays.

L'installation, dont l'espace de préservation fera 21 240 mètres cubes, soit l'équivalent de 8,5 piscines olympiques, sera parmi les plus grands établissements du monde équipés d'un système de stockage et de récupération automatisé pour les collections d'archives.

