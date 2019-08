APLA Canada célèbre la Journée internationale de la jeunesse et la Randonnée verte pour les emplois verts fait escale à Ottawa





OTTAWA, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Randonnée verte pour les emplois verts, Zac Wagman, gestionnaire du programme des emplois verts d'APLA Canada est de passage à Ottawa aujourd'hui pour intéresser les jeunes Canadiens à faire carrière en foresterie et en conservation et pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse.



Catherine MacKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et de Mona Fortier, députée fédérale pour Ottawa-Vanier et Zac Wagman se sont rendus à vélo au parc Strathcona pour discuter avec des jeunes et les inviter à choisir des carrières en environnement.

Le programme Emplois verts dans les espaces verts, initiative d'Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) a pour objectif de placer plus de 2000 jeunes dans des emplois liés à la foresterie et la conservation d'ici 2020. Le programme cible tout spécialement les jeunes Autochtones, les nouveaux arrivants et les jeunes du milieu rural. « Nous croyons que tous les jeunes devraient avoir la possibilité d'acquérir des expériences de travail au grand air, et nous voulons les appuyer dans leur cheminement vers un emploi vert » indique Kathy Abusow, présidente-directrice générale d'Apprendre par les arbres Canada. « Grâce à important réseau d'intervenants et de partenaires du milieu de la foresterie et de la conservation, nous prévoyons atteindre notre objectif et nous attendons avec impatience l'occasion de collaborer avec les autorités gouvernementales pour éliminer les obstacles à l'emploi, à l'éducation et à la formation pour encourager encore plus de jeunes à faire carrière en foresterie et en conservation » ajoute Mme Abusow.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a promis d'investir 4,4 millions de dollars pour aider à placer 500 jeunes de plus dans des emplois verts et pour mettre sur pied des services de soutien qui stimuleront les jeunes à choisir de travailler dans la nature.

« La passion des jeunes pour l'environnement me donne beaucoup d'espoir. Ils n'ont pas connu un monde sans changement climatique, et maintenant, ils manifestent, ils revendiquent, ils exigent de l'action contre le changement climatique. Je me réjouis aussi de voir les carrières que les jeunes recherchent, ils veulent des emplois qui contribuent à protéger la planète », signale la ministre McKenna. « Nous appuyons les emplois verts car ce sont les emplois de l'avenir. Et en plus d'appuyer l'environnement, ce programme contribue à la saine prospérité économique », ajoute-t-elle.

« APLA Canada aide présentement des milliers de jeunes de nos communautés à obtenir des emplois enrichissants, à développer les compétences et à acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour réussir dans le marché du travail de demain. Je suis très fière du soutien accordé par le gouvernement du Canada à cette excellente initiative qui offre aux jeunes la possibilité de travailler concrètement à la réalisation d'un Canada plus propre et vert pour les générations à venir », souligne la députée Fortier.

Zac Wagman a pour mandat de rencontrer autant de jeunes que possible d'un océan à l'autre pour leur faire connaître les possibilités d'emplois verts disponibles. Depuis son départ de Victoria en mai dernier, il a déjà franchi plus de 5000 kilomètres sur un vélo à cadre de bois Picolo, fabriqué au Canada, un parfait exemple de la force, de l'élégance, de l'aspect novateur et des avantages environnementaux des produits forestiers canadiens.

Lancée en 2018 avec l'appui de la Stratégie emploi jeunesse d'Emploi et Développement social Canada, l'initiative Emplois verts est administrée par APLA Canada, en étroite collaboration avec la Sustainable Forestry Initiative (SFI) et le Conseil canadien des parcs, afin de permettre aux jeunes de développer une passion pour le plein air et de leur fournir les connaissances, les compétences et l'expérience qui les aideront à faire carrière dans les secteurs de la forêt et de la conservation.

Pour Zac Wagman, Ottawa représente une dernière escale en Ontario avant de reprendre la route en direction de Québec, le 13 août. Il prévoit achever sa randonnée pancanadienne à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador le 24 septembre.

À propos d'Apprendre par les arbres Canada

Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) a pour mandat de stimuler l'intérêt des collectivités envers les avantages de la gestion responsable des forêts et de la vie au grand air. Nous favorisons les activités de plein air comme moyen privilégié d'intéresser les jeunes au monde qui les entoure ? en milieu urbain, périurbain et rural et dans les communautés autochtones ? et nous utilisons la forêt et les arbres à titre d'exemples concrets des bienfaits de l'apprentissage et de l'action, dans le but de former la prochaine génération de chefs de file de la foresterie et de la conservation. Le programme Apprendre par les arbres Canada a été mis sur pied par la Sustainable Forestry Initiative.

