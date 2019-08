Chris Perkin, PDG d'Altasciences, est nommé lauréat du prix Red Jacket de PharmaVOICE





Altasciences est fière d'annoncer que son PDG, Chris Perkin, vient d'être nommé lauréat du prix Red Jacket 2019. Le prix Red Jacket a été lancé par PharmaVOICE en 2014, dans le but de mettre à l'honneur une prestigieuse sélection de dirigeants, désignés à plusieurs reprises par leurs pairs et collègues pour figurer sur la liste PharmaVOICE des 100 leaders les plus inspirants, grâce à leurs nombreuses contributions en faveur de leurs entreprises et de l'industrie dans son ensemble. Depuis 2015, Chris fait chaque année partie de la liste PharmaVOICE et, en tant que lauréat du prix Red Jacket, se verra échanger le prix annuel au profit de la distinction à vie Red Jacket.

Les lauréats du prix Red Jacket de PharmaVOICE :

nous encouragent à penser, agir et diriger différemment

créent des opportunités pour rendre possible ce qui était jusque-là impossible

ont le regard qui va bien au-delà des succès à court terme et s'engagent à concrétiser une approche durable au sein d'une industrie hautement réglementée et concurrentielle

font preuve de constance

transforment en profondeur le secteur des sciences de la vie pour améliorer la santé de chacun

sont des leaders éclairés du monde d'aujourd'hui et de demain

Tout au long de sa carrière, Chris s'est engagé en faveur de l'innovation, de la transformation, du mentorat et de la philanthropie. Son esprit entrepreneurial et ses qualités de dirigeant continuent d'inspirer ses pairs, les employés d'Altasciences et l'entreprise et son influence a des répercussions sur l'écosystème élargi des sciences du vivant.

« C'est un honneur d'avoir été choisi pour cette distinction, ce qui n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de l'équipe d'Altasciences, de nos sponsors, et de nos principaux collaborateurs. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous pourrons continuer à avoir des impacts positifs sur le marché des sciences de la vie dans une constante évolution à un rythme soutenu », a déclaré Chris Perkin, PDG d'Altasciences et lauréat du prix Red Jacket.

À propos d'Altasciences Altasciences est une organisation de recherche contractuelle de taille moyenne, résolument tournée vers l'avenir et offrant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes tailles une approche souple et éprouvée des études précliniques et cliniques en phase précoce, allant de la sélection des principaux médicaments candidats à la validation des concepts. Depuis plus de 25 ans, Altasciences intègre les projets de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus exhaustives dans les premières phases de développement des médicaments. La gamme complète de solutions Altasciences comprend les essais précliniques d'innocuité, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion de données. Tous ces services peuvent être adaptés aux exigences spécifiques du client. Altasciences permet à ses clients d'offrir de meilleurs médicaments à ceux qui en ont besoin, plus rapidement.

