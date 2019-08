Québec solidaire procède à un ajustement dans la répartition des dossiers au sein du caucus





QUÉBEC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Le caucus de Québec solidaire a procédé à un léger ajustement dans la répartition des dossiers politiques et parlementaires, a annoncé ce matin la cheffe parlementaire de Québec solidaire, Manon Massé.

« Avec la rentrée parlementaire qui approche, nous avons jugé opportun de procéder à quelques ajustements. Suite à des discussions avec mes collègues, nous avons constaté que certains dossiers parlementaires demandaient plus d'investissement de temps que d'autres en raison des projets de loi actuellement à l'étude. Nous avons donc décidé de modifier la répartition de ces dossiers afin de rééquilibrer notre charge de travail respective au sein du caucus », a expliqué Manon Massé.

Le dossier de l'économie sera ainsi transféré de Ruba Ghazal à Vincent Marissal, tandis que le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, héritera quant à lui du dossier de la justice, actuellement porté par Alexandre Leduc, et de celui des institutions démocratiques, détenu par Sol Zanetti.

Voici la nouvelle répartition des dossiers:

Manon Massé

Porte-parole de Québec solidaire et cheffe parlementaire

Affaires autochtones, Changements climatiques et Réforme du mode de scrutin

Gabriel Nadeau-Dubois

Porte-parole de Québec solidaire et leader parlementaire

Éthique, Éducation supérieure, Institutions démocratiques et Justice

Ruba Ghazal

Whip du deuxième groupe d'opposition et responsable en matière de transition écologique

Environnement, Transport, Énergie et Science

Émilise Lessard-Therrien

Responsable en matière de développement et de vitalité des territoires

Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Ressources naturelles, Tourisme, Développement régional, Affaires municipales, Forêts, Faune et Parcs

Andrés Fontecilla

Responsable en matière d'immigration, d'interculturalisme et de logement

Immigration, Diversité et Inclusion, Logement et Habitation

Alexandre Leduc

Responsable en matière de justice sociale et de sécurité publique

Travail et Solidarité sociale, Sécurité publique et Itinérance

Vincent Marissal

Responsable en matière de justice économique et fiscale et de services publics

Conseil du Trésor, Finances, Fiscalité, Revenu, Économie

Christine Labrie

Responsable en matière d'éducation, de famille et de condition féminine

Éducation, Sport et Loisir, Famille et Condition féminine

Catherine Dorion

Responsable en matière de culture nationale, d'affaires internationales et de solidarité intergénérationnelle

Culture, Communications et Langue française, Francophonie ; Relations et Solidarité internationales, Jeunesse, Aînés

Sol Zanetti

Responsable en matière de santé, de services sociaux et d'indépendance

Santé et Services sociaux, Laïcité, Souveraineté et Relations intergouvernementales canadiennes

