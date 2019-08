3 500 000 $ - Un résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean devient multimillionnaire grâce au Lotto 6/49!





MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Daniel Lavoie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a eu la surprise de sa vie lorsqu'il a vu le montant de 3 500 000 $ s'afficher après avoir vérifié son billet du Lotto 6/49, valide pour le tirage du 7 août.

En bref

Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 3 500 000 $

Catégorie : gros lot (partagé)

Date du tirage : 7 août 2019

Lieu de résidence du gagnant : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Détaillant vendeur : Couche-Tard (1778, rue Principale, Chambord )

) Ce détaillant recevra une commission de 35 000 $, équivalant à 1 % du lot remporté.

Centre de réclamation : bureau de Loto-Québec à Québec

Faits saillants

L'excitation s'est emparée de M. Lavoie lorsqu'il a réalisé qu'il venait de mettre la main sur la moitié du gros lot* du Lotto 6/49! Il a immédiatement dit à sa conjointe : « Viens voir, je suis millionnaire! »

Par la suite, il s'est rendu chez le détaillant le plus près afin de faire valider son billet gagnant.

C'est grâce à des numéros choisis au hasard que M. Lavoie a mis la main sur l'impressionnante somme de 3,5 millions de dollars.

Il s'est présenté au bureau de Loto-Québec de la Vieille Capitale accompagné de sa mère et de sa conjointe.

M. Lavoie a quelques projets en tête, mais il souhaite prendre le temps de bien réfléchir avant de se gâter. Chose certaine, le chanceux se magasinera une maison et il continuera à travailler puisqu'il aime être occupé.

* Deux billets gagnants ont été vendus au tirage du gros lot de 7 000 000 $ du Lotto 6/49 du 7 août. M. Lavoie partage le gros lot avec une personne gagnante d'une autre province canadienne.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 5 août 2019, Loto-Québec a versé 51 lots de 1?000?000 $ ou plus et fait 53 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

