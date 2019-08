Pisofttech a présenté plusieurs applications 5G+8K+RV en partenariat avec des géants des télécommunications lors du forum sur l'innovation des réseaux de demain des BRICS 2019





SHENZHEN, Chine, 12 août 2019 /PRNewswire/ -- La branche chinoise de l'Institut des réseaux de demain des BRICS a été créée lors du Forum des réseaux de demain des BRICS 2019 à Shenzhen le 6 août dernier pour approfondir la coopération dans le domaine des TIC entre les membres des BRICS et pour stimuler leur économie numérique.

Des responsables de bureaux nationaux des TIC de Chine, de Russie, d'Inde, d'Afrique du Sud, des Philippines, d'Égypte et de nombreux autres pays ont assisté à l'événement, ainsi que des représentants d'organisations mondiales telles que l'UIT et la GSMA. Parallèlement, des acteurs clés de la 5G en Chine, comprenant des opérateurs de télécommunications, Huawei, ZTE et Shenzhen Pisoft Technology, ont organisé une semaine de l'expérience 5G dans la plus grande gare souterraine de trains à grande vitesse d'Asie (Futian Station) afin de présenter des solutions d'application 5G.

Pilot Era, la première caméra panoramique au monde à prendre en charge la diffusion en direct de manière autonome, a été choisie comme caméra officielle pour l'enregistrement et la diffusion de l'événement à 360°. Pisoft Technology a également collaboré avec d'autres partenaires pour présenter diverses applications 5G+RV dans différents scénarios. Des invités de différents pays ont salué la haute qualité des expériences visuelles après avoir chaussé les lunettes de réalité virtuelle.

En tant que premier fournisseur mondial d'algorithmes panoramiques, unique partenaire du CEVA et premier fournisseur mondial de solutions IP DSP, Pisoft Technology a collaboré avec des géants des télécommunications et d'autres organisations dans le cadre de projets de grande envergure, tels que la Convention mondiale des petites et moyennes entreprises, le Championnat de la WBO et la Ligue nationale de football américain de CCTV, la première communauté intelligente 5G à Shenzhen, un programme d'éducation à distance en réalité virtuelle, le premier programme 5G+WIT120 de Chine, et plus encore.

Adler Shen, PDG de Pisoft Technology, a déclaré : « Nous sommes heureux et enthousiastes de travailler avec les principaux opérateurs de télécommunication pour diffuser en direct l'événement et présenter des applications 5G aux invités des BRICS. À l'avenir, nous serions heureux de travailler auprès d'autres sociétés et gouvernements dans le monde entier afin de transformer et moderniser les entreprises et les communautés grâce à la 5G et la réalité virtuelle. »

À propos de Pisoft Technology

Fondée en 2012, Pisofttech est l'une des premières entreprises à s'être consacrée à la recherche sur les technologies panoramiques. Forte d'une solide expérience en matière de technologies et de solutions, la société s'attache à créer des produits fiables et des solutions efficaces pour aider les professionnels à générer de la croissance et les particuliers à explorer de nouvelles méthodes de création.

Pilot Era, le premier produit de la société, a été certifié et recommandé par Google et largement utilisé pour la visualisation de rues, l'immobilier, les villes intelligentes, le secteur médical, les voyages, les événements, les médias et plus encore, dans plus de 60 pays.

