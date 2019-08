Avis aux médias - La ministre Tassi sera à la Fondation Mon Sheong pour souligner l'engagement du gouvernement du Canada envers les aînés

Les investissements dans les infrastructures publiques appuient des réseaux de transport efficaces qui permettent aux Canadiens et à leur famille de se rendre au travail et à l'école à l'heure et d'accéder en temps voulu aux services essentiels, puis...

Les Canadiens exploitent de plus en plus l'énorme potentiel offert par les technologies numériques. Ils devraient donc pouvoir se fier à l'intégrité, à l'authenticité et à la sécurité des services qu'ils utilisent et se sentir en confiance lorsqu'ils...