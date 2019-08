Commission des transports et de l'environnement sur le verre : RECYC-QUÉBEC souhaite la fin du statu quo





QUÉBEC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du mandat d'initiative portant sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre, adopté par la Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale du Québec, RECYC-QUÉBEC a été invitée à contribuer aux travaux et à partager son expertise sur la situation actuelle du verre au Québec.

Étant responsable de gérer la consigne publique et de contribuer à la performance de la collecte sélective, soit les deux principaux systèmes de récupération du verre, RECYC-QUÉBEC y présente les chiffres les plus récents sur le verre. Ceux-ci ne font, hélas, que confirmer la nécessité de travailler à améliorer le recyclage du verre au Québec, car en 2018, 72 % du verre était envoyé dans les lieux d'élimination.

Pour la société d'État, le statu quo n'est pas une solution. Le traitement actuel du verre ne répond pas aux objectifs fixés dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui vise notamment à réduire le plus possible l'envoi de la matière à l'enfouissement. En ce sens, RECYC-QUEBEC travaille ardemment pour conserver la confiance du public à l'égard du recyclage et pour que le Québec fournisse des débouchés à valeur ajoutée.

« Nous souhaitons que cette discussion permette d'envisager la complémentarité entre le système de collecte sélective et celui de la consigne publique afin d'atteindre les objectifs souhaités et nous espérons qu'on évitera le piège de les mettre en opposition. Les systèmes en place doivent être modernisés pour répondre aux objectifs du verre et de l'ensemble des matières. Nous offrirons toute notre collaboration aux membres de la Commission pour apporter des solutions en ce sens et travailler des propositions qui nous éloigneront du statu quo. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Dans son mémoire déposé aux membres de la Commission, RECYC-QUÉBEC considère que les deux systèmes de récupération sont complémentaires et essentiels à une saine gestion des matières résiduelles au Québec, mais qu'une modernisation est nécessaire afin d'en augmenter les performances et d'assurer une plus grande cohérence entre les deux. Elle recommande également qu'une priorité soit accordée au développement et à la diversification des débouchés pour le verre.

Données les plus récentes de RECYC-QUÉBEC :

Depuis 1992, la société d'État dresse le bilan de la gestion des matières résiduelles qui sert à illustrer l'évolution des systèmes de récupération en place au Québec et à rendre compte des objectifs fixés au plan d'action découlant de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Pour la collecte sélective, le taux d'acheminement aux fins de recyclage du verre (qui en d'autres mots représente la capacité des citoyens et de la filière du recyclage à détourner le verre de l'élimination) était de 28 % en 2018 comparativement à 14 % en 2015.

En 2017, la consigne publique sur les contenants de verre affichait un taux de récupération de 63 %. L'ensemble de ces contenants consignés de verre était acheminé aux fins de recyclage.

En 2018, le verre représentait 13 % des matières recyclables reçues par les centres de tri provenant de la collecte sélective municipale.

À propos de RECYC-QUÉBEC

Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 et qui a pour objectif de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.

