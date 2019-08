Investissement Québec investit 1 M$ pour assurer la relève d'Armoires Perreault





RIMOUSKI, QC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec consent un prêt de 1 000 000 de dollars à même ses fonds propres à Armoires Perreault afin de permettre à la relève interne de prendre les rênes de l'entreprise et d'en assurer l'expansion.

L'appui financier d'Investissement Québec permettra à l'entreprise, qui possède une expertise reconnue dans son secteur d'activité, de poursuivre sa croissance et de mieux desservir sa clientèle. Avec la relève composée de trois actionnaires, Marie-Claude Doucet, présidente, Kathy Gagnon, contrôleur, et Éric Vignola, chargé de projets spéciaux, qui occupent déjà des postes stratégiques au sein de l'entreprise, Armoires Perreault, l'entreprise peut désormais compter sur une équipe solide qui s'appuie sur la tradition d'excellence qui fait sa renommée. La PME, qui se distingue par la qualité des matériaux qu'elle utilise et la qualité de ses exécutions, est déterminée à développer ses marchés et maintenir sa position de leader tout en assurant sa pérennité.

« Dès nos premières discussions nous avons senti qu'Investissement Québec croyait en nous et que notre projet leur tenait à coeur autant que nous » a soutenu Marie-Claude Doucet, présidente.

« Grâce à la vision et à la détermination de son équipe de direction, jumelé à des dizaines d'années de savoir-faire, Armoires Perreault est en excellente position pour propulser ses activités encore plus loin. Nous sommes heureux d'accompagner ces jeunes entrepreneurs et contribuer au développement d'une PME qui brille par sa compétence et qui multiplie les succès », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos d'Armoires Perreault

Fondée en 1972, Armoires Perreault se spécialise dans la conception, la fabrication et la mise en marché d'armoires de cuisine, de vanités, et de mobilier sur mesure résidentiel et commercial. La notoriété dont elle jouit fait d'elle LA référence du Bas-Saint-Laurent en matière de cuisines, de salles de bains et même de conception de lieux de vie. L'entreprise a récemment ouvert un bureau à Lévis. Elle compte présentement 34 employés.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

