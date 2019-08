Selon une étude d'Aviseo - Le programme des immigrants investisseurs est très rentable pour l'économie québécoise





QUÉBEC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Aviseo Conseil dévoile une étude des retombées économiques du programme des immigrants investisseurs du Québec (PIIQ).

L'étude conclut que les rendements générés par les prêts consentis par les immigrants investisseurs dans les dix dernières années ont atteint 1,02 milliard $. Les subventions offertes aux PME pour leurs projets d'investissement et les activités supplémentaires qui y sont associées ont engendré des retombées économiques totales de 1,5 milliard $. Ces entreprises sont essentiellement manufacturières.

À la lumière du rapport, 17 000 emplois auraient été supportés par les effets du PIIQ. Par ailleurs, plus de 88 % des effets directs du Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises (PIIAE), administré par Investissement Québec, se répercutent en région.

«?Les résultats de notre étude montrent hors de tout doute les avantages économiques du Programme des immigrants investisseurs pour l'économie québécoise?», déclare Jean-Pierre Lessard, associé d'Aviseo Conseil.

Rappelons que le PIIQ s'inscrit dans la catégorie de l'immigration économique alors qu'il offre l'opportunité aux investisseurs étrangers d'obtenir la résidence permanente canadienne en effectuant un placement à terme de cinq ans sans intérêt, d'une somme de 1,2 million $, par le biais d'un intermédiaire financier. Les intérêts générés par ces placements, gérés par Investissement Québec, sont ensuite attribués à des entreprises sous forme d'aide financière non remboursable afin de favoriser le développement économique du Québec.

Commission sur la planification de l'immigration au Québec

La Commission des relations avec les citoyens tient, dès aujourd'hui, une consultation générale sur le cahier déposé par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et l'Inclusion, La planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022.

Financière Banque Nationale, Capital Sherbrooke Street Inc., Renaissance Capital Inc., AURAY Capital et Industrielle Alliance Valeurs Mobilières, qui seront de passage en commission parlementaire demain, demandent à ce que les seuils d'admission actuels et proposés soient rehaussés dès 2020 afin de réduire les délais de traitement pour la résidence permanente, qui sont présentement de 52 mois, et ce, dans le but de préserver l'attrait du PIIQ auprès des candidats. Les intermédiaires financiers soutiennent qu'il faut être équitable en raison des bénéfices que l'immigrant investisseur a déjà accordés au Québec suite à sa sélection par le Québec au préalable.

«?Nous croyons qu'il est primordial d'augmenter, dès 2020, les seuils de sélection du PIIQ qui ont été réduits de 50 % en 2019 afin d'augmenter le capital accessible aux PME québécoises. En déposant son projet de loi 91 au printemps dernier, le gouvernement a clairement affirmé son intention d'arrimer les besoins des entreprises québécoises avec le profil de compétences des candidats immigrants. Nous demandons que cette volonté se reflète dans le traitement des demandes du PIIQ, qui est un outil de croissance puissant pour les PME du Québec?», affirme Louis Leblanc, premier vice-président de Financière Banque Nationale.

Sans compter les 2 500 familles en attente de sélection par le Québec, plus 5 000 familles dans la catégorie des immigrants investisseurs sont actuellement en attente d'un visa de résidence permanente afin de venir s'établir au Québec.

«?Ces familles en attente d'admission ont déjà participé à la prospérité du Québec par leur investissement règlementaire. Les délais actuels mettent en péril la réputation du programme?», souligne Marc Audet, président et chef de la direction d'AURAY Capital, membre de Raymond Chabot Grant Thornton.

Qui plus est, les intermédiaires financiers croient que ce changement permettrait de contribuer à l'atteinte de l'objectif de 65 % de personnes admises dans la catégorie de l'immigration économique, une orientation proposée par le gouvernement lui-même, tout en soutenant d'autres programmes favorisant l'intégration.

Le rôle essentiel des intermédiaires financiers

Les intermédiaires financiers (IF), reconnus par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et par Investissement Québec (IQ), ont un rôle clé à jouer dans le succès du PIIQ, notamment en ce qui concerne la promotion du programme à l'étranger, le recrutement et les vérifications financières des candidats immigrants investisseurs. Leur responsabilité est essentielle à la gestion des placements ainsi qu'au bon fonctionnement du programme et permet au Québec de se distinguer favorablement face à d'autres juridictions.

«?Étant donné l'éventail de programmes d'immigration d'affaires disponibles à travers le monde et même au Canada pour une clientèle fortunée désireuse d'émigrer, il est essentiel de faire une promotion accrue du PIIQ afin qu'il demeure un choix privilégié. Les IF qui, au fil des ans, ont su développer un réseau de partenaires au niveau mondial, permettant de susciter un intérêt pour le PIIQ et de recruter des candidats de qualité provenant de bassins variés?», rappelle M. Leblanc.

Pour être admissible au programme, l'immigrant investisseur doit également démontrer détenir un avoir net minimal de 2 M$, acquis licitement, une expérience en gestion et avoir l'intention de s'établir au Québec. Par leur expertise professionnelle et leur rôle actif dans le programme, les IF sont en mesure de procéder aux vérifications diligentes visant l'identité, la provenance et l'origine de l'avoir de l'immigrant investisseur, en plus d'être soumis aux règles applicables pour lutter notamment contre le blanchiment d'argent.

_____________________________ 1 Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes

