Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Moncton





MONCTON, NB, le 12 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe; et la mairesse de la ville de Moncton, Dawn Arnold.

Date : Mardi 13 août 2019



Heure : 14 h 30 (HAA)



Lieu : Twin Oaks Drive près du stationnement de

École Le Sommet

701, rue Ryan

Moncton (Nouveau Brunswick) E1G 5R2

Stationnement disponible dans la cours d'école

