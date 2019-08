Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour soutenir le tourisme en Mauricie





Près de 200 000 $ sont attribués à GP3R pour promouvoir le tourisme d'hiver

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Grand Prix de Trois-Rivières inc. (GP3R) est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui organise l'un des événements de courses automobiles les plus importants en Amérique du Nord à se tenir sur un circuit urbain. Pour améliorer et diversifier son offre de service, GP3R bénéficiera d'une contribution non remboursable de 184 826 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'organisme pourra accroître l'impact économique du Grand Prix de Trois-Rivières sur les marchés hors Québec avec le développement d'un nouveau produit touristique hivernal : le Rallycross Polaire.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, de passage sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à l'organisme d'ajouter un événement majeur à Trois-Rivières en période de basse fréquentation touristique. Il permettra aussi de créer quatre emplois saisonniers et de générer des retombées économiques pour les commerces et les hôtels de la Mauricie en période hivernale.

GP3R inc. présente annuellement (à la fin de l'été) des événements de courses automobiles. Sa mission consiste à organiser des courses de classe mondiale qui s'adressent autant aux amateurs de courses automobiles qu'au grand public. Ses activités génèrent en moyenne un achalandage de 1 250 touristes de l'extérieur du Québec.

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique à l'échelle tant nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des projets visant à bonifier l'offre touristique est un moyen efficace de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques appréciables dans les régions.

Citations

« Je suis toujours aussi ravi de constater l'effervescence qui anime notre belle région. Dans le domaine du tourisme comme dans celui du développement économique, les entrepreneurs locaux font preuve de créativité et d'audace. Le Rallycross Polaire contribuera au maintien des attraits et au développement de l'offre touristique en Mauricie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Les faits en bref

Le GP3R est un événement sportif de calibre international. Il augmente la visibilité et le rayonnement de Trois-Rivières et de la région auprès des visiteurs étrangers. Selon Tourisme Mauricie, durant l'événement estival du GP3R, le taux d'occupation hôtelière et des terrains de camping de la région est de 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Cette aide financière non remboursable est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec qui met en oeuvre le FEC.

pour les régions du Québec qui met en oeuvre le FEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

