Reverie annonce le lancement de Page, un magazine de mode durable





NEW YORK, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reverie : Page est une nouvelle revue de mode dédiée au développement et au succès des créateurs de mode actuels et émergents. Cette revue met l'accent sur la durabilité et favorise la prise de conscience, dans une approche objective du monde de la mode. Le magazine Page se donne pour mission de rétablir la nature attrayante et la vivacité des magazines de mode d'autrefois.

« Page Magazine se positionne comme le tout premier véritable magazine de mode durable. Les éditions papiers seront disponibles sur commande. Mais surtout, nous souhaitons offrir un regard savoureux sur la mode à tous les aficionados qui souhaitent poser un regard posé sur le monde de la mode. Notre objectif est d'humaniser la mode tout en informant et en éclairant nos lecteurs. » - Cassell A. Ferere, Éditeur en chef

À une époque où la culture pop est tout aussi importante que la culture du monde, la diffusion du contenu a changé, et Page a pour objectif de produire un contenu superbement réalisé, capable de satisfaire le sens esthétique de ses lecteurs. Page offre une vision fraîche et perspicace sur la mode, la culture et le mode de vie. Le site Web reveriepage.com du magazine offrira une toute nouvelle perspective du monde de la mode dans son ensemble. Les rédacteurs de Page orientent davantage leurs interviews sur le dialogue interne des personnes que sur leurs signes extérieurs de réussite. Chez Page, l'on estime que le succès est souvent le chapitre qui couronne la trajectoire professionnelle d'un individu. Reverie: Page s'intéresse aux chapitres portant sur les origines et la moitié du parcours d'une personne, car c'est souvent à ces points là qu'elle doit se battre, apprendre et grandir.

Tout en offrant aux marques un moyen de se connecter à une audience par le biais d'un récit intégré, Page magazine sert à informer et à inspirer nos lecteurs. Cette revue trimestrielle présentera à nos lecteurs des actualités exclusives, utiles et intéressantes sur la mode, la durabilité et la culture pop.

Page Magazine propose également des numéros à imprimer sur commande. « Les gens cherchent à vivre des expériences authentiques. Les numéros à imprimer sur commande permettront à nos lecteurs de savourer toute l'étendue de notre authenticité et de notre créativité. » - Joseph Benjamin, éditorialiste et directeur créatif

Page Magazine est l'un des pôles de Reverie, une petite société offrant des services diversifiés dans les secteurs des médias et de l'information. Un magazine en ligne et sur papier qui produit du contenu dans les domaines de l'évènementiel, de la mode, du divertissement, de la beauté et du mode de vie. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, veuillez contacter Joseph Benjamin, éditorialiste et directeur créatif à l'adresse : Jbenjamin@reverie-page.com

Une photographie accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be289bee-c5ee-4a66-9329-980b457669b6

