Le gouvernement du Canada investit dans des outils de pointe pour les universités





EDMONTON, Alberta, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les chercheurs de partout au pays ont besoin des meilleurs laboratoires et outils pour réaliser des découvertes qui contribueront à améliorer la santé des collectivités et à leur assurer un air pur, une eau propre, de nouvelles perspectives d'emploi et un avenir prospère. C'est pourquoi l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 61 millions de dollars dans des laboratoires et de l'équipement de recherche de pointe par l'entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Cet investissement servira à financer 261 projets dans 40 universités partout au Canada.



Le Fonds permet à des scientifiques universitaires exceptionnels de mener une recherche de pointe en leur fournissant les outils et l'équipement dont ils ont besoin pour devenir des chefs de file dans leur domaine respectif. Les chercheurs de l'Université de l'Alberta recevront plus de 2,2 millions de dollars pour dix projets d'infrastructure de recherche qui garantiront, entre autres, la sécurité alimentaire, amélioreront les soins de fin de vie dispensés aux patients, réhabiliteront des sites d'exploitation minière et réduiront la pollution atmosphérique.

Cet investissement contribuera aussi à soutenir les travaux de Sandra Davidge, Ph. D., une pionnière de la santé cardiovasculaire chez les femmes et les enfants. Mme Davidge obtiendra du financement pour de l'équipement d'imagerie spécialisé qui lui permettra, ainsi qu'à son équipe, de mieux comprendre le lien entre un faible taux d'oxygène chez un enfant à naître et le risque de maladie cardiovasculaire plus tard dans la vie. Les recherches de l'équipe favoriseront la mise au point d'interventions précoces qui permettront à ces enfants à naître de devenir des adultes dotés d'une bonne santé cardiaque. Cet exemple, parmi tant d'autres, montre comment ces nouveaux investissements dans l'infrastructure de recherche se traduisent par des innovations qui ont des retombées sur la vie de tous les Canadiens.

Lors de sa visite à Edmonton, la ministre Duncan a aussi signé la charte Dimensions avec l'Université de l'Alberta. Les établissements qui souscrivent à la charte s'engagent à intégrer les principes de la charte dans leurs politiques, pratiques et plans d'action de même que dans leur culture.

Citations

« Les chercheurs au Canada savent que les outils et laboratoires de pointe sont nécessaires pour réaliser des découvertes et innover. Voilà pourquoi notre gouvernement annonce ce financement qui vise à répondre aux besoins en infrastructure des chercheurs canadiens. Leurs contributions novatrices à la science et à la recherche jouent un rôle déterminant dans les avancées qui permettront de concrétiser nos visions d'avenir pour le Canada. »

? L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Les meilleurs chercheurs du Canada ont besoin d'une infrastructure de pointe pour relever les défis mondiaux. À la Fondation canadienne pour l'Innovation, nous sommes fiers d'investir dans leurs travaux et l'avenir de notre pays. »

? Roseann O'Reilly Runte , présidente-directrice générale, Fondation canadienne pour l'innovation

« Pour mener à bien des initiatives de recherche novatrices qui amélioreront la vie des Canadiens, nos chercheurs ont besoin de ressources, d'installations et de technologies de pointe ? je suis heureux de voir ce soutien indéfectible à l'égard du travail formidable réalisé à l'Université de l'Alberta et à la grandeur du pays. Je félicite tous les bénéficiaires du Fonds des leaders John-R.-Evans et je remercie le gouvernement du Canada et la Fondation canadienne pour l'innovation pour ces

investissements essentiels. »

? David Turpin, recteur et vice-chancelier, Université de l'Alberta

Faits en bref

Le budget de 2019 comprend un investissement historique de près de 10 milliards de dollars sur cinq ans dans la recherche et dans la prochaine génération de scientifiques. Il s'agit du plus important investissement au pays dans la recherche fondamentale.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a accordé à la FCI la somme de 763 millions de dollars sur cinq ans et un financement permanent de 462 millions de dollars par année à compter de 2023. Ce financement stable dotera nos chercheurs et nos étudiants des outils de pointe nécessaires pour créer et innover.

Le financement total de plus de 61 millions de dollars inclut une somme de 47 096 019 $ pour les dépenses en capital destinées à l'infrastructure au titre du Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI et une somme complémentaire de 14 128 806 $ au titre du Fonds d'exploitation des infrastructures de la FCI pour couvrir les coûts différentiels d'exploitation et de maintenance.

Liens rapides

Fondation canadienne pour l'innovation

Fonds des leaders John-R.-Evans

Le Navigateur d'installations de recherche : un répertoire d'installations de recherche financées par des fonds publics qui veulent collaborer avec l'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement

Produits connexes

Vous pouvez consulter la liste des projets financés et des récits sur les installations au Innovation.ca . Pour être au fait, suivez-nous sur @InnovationCA et abonnez-vous à notre canal YouTube pour visionner des vidéos sur la FCI et les nombreux projets de recherches transformateurs qu'elle finance.

Renseignements

Fondation canadienne pour l'innovation

Depuis plus de vingt ans, la FCI procure aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d'innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l'épanouissement des collectivités. Les investissements de la FCI dans les infrastructures de pointe des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif du Canada permettent d'attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la prochaine génération de chercheurs et de soutenir la recherche de calibre mondial qui renforce notre économie et qui améliore la qualité de vie de tous les Canadiens.

