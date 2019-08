SNC-Lavalin soutient les efforts de conservation en versant un don à la Fédération canadienne de la faune





MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est fière d'annoncer qu'elle a versé un don de 20 000 $ à la Fédération canadienne de la faune (FCF) afin de soutenir son Programme sur les lacs et les cours d'eau. La mission de la FCF consiste à veiller à la conservation - et à transmettre cette volonté de conservation - de la faune, de la flore et des milieux naturels du Canada. Ce don a été versé en l'honneur de l'ouverture du pont Samuel-De Champlain, le plus grand pont à traverser le fleuve Saint-Laurent et l'un des ponts les plus durables sur le plan environnemental.

« La construction du pont Samuel-De Champlain à Montréal a été réalisée selon une surveillance environnementale et des mesures d'atténuation rigoureuses pour protéger l'environnement naturel avoisinant, a déclaré Erik J. Ryan, vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin. Ce don qui vise à soutenir le Programme sur les lacs et les cours d'eau de la Fédération canadienne de la faune s'inscrit naturellement dans notre mission et renforce nos engagements visant à respecter davantage nos ressources naturelles et leurs écosystèmes sous-jacents dans tous nos projets à l'échelle mondiale. C'est aussi une bonne manière de souligner l'inauguration d'un tel monument emblématique. »

La construction du pont de 3,4 kilomètres a respecté les normes environnementales, notamment celles à l'égard de l'eau, de la faune environnante, de la gestion du bruit et de la qualité de l'air et des espaces verts qui ont été rigoureusement observées. La faune aquatique a également été traitée avec une attention particulière pendant toute la durée du projet. En juin 2018, le Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL) et Infrastructure Canada ont annoncé avoir obtenu la plus haute distinction, PLATINE, selon les critères d'infrastructure durable ENVISIONTM de la part de l'Institute for Sustainable Infrastructure (ISI).

Une liste détaillée des mesures prises pour protéger l'environnement et la collectivité pendant la durée du projet est disponible sur le site Web d'Infrastructure Canada.

« Le Canada compte plus de deux millions de lacs et de cours d'eau et possède 20 % de l'eau douce mondiale. Protéger les populations de nos espèces aquatiques et leurs habitats et la priorité de la FCF, a annoncé Rick Bates, directeur général et vice-président administratif de la FCF. » Grâce à SNC-Lavalin, ce don viendra appuyer les activités en cours de la FCF visant à améliorer et à restaurer nos écosystèmes d'eaux douces.

L'abondance des ressources naturelles aquatiques au Canada est extraordinaire. Les Canadiens partagent une connexion historique profonde avec l'eau douce; que ce soit pour les transports, les ressources, l'emploi, la nourriture, les loisirs - mais aussi pour la nage, la navigation, la pêche ou simplement pour admirer le paysage d'un lac naturel ou d'une rivière sauvage. Malheureusement, au Canada, beaucoup de ces eaux douces ne sont plus les écosystèmes intacts qu'elles étaient. Avec le Programme sur les lacs et les cours d'eau, la FCF mène des recherches pour repérer les défis et les menaces touchant les populations des espèces aquatiques; réalise des travaux sur le terrain pour restaurer et améliorer les habitats aquatiques et encourage les actions individuelles pour conserver les rives des lacs et des cours d'eau sains.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 12 août 2019 à 11:00 et diffusé par :