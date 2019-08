Brother Mobile Solutions étend son activité au Canada afin de répondre à la hausse de la demande de solutions d'impression mobile dans les secteurs d'activité à forte croissance





MONTRÉAL et WESTMINSTER, Colo., États-Unis, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brother Mobile Solutions, Inc. (BMS), filiale à part entière de Brother International Corporation, annonce son expansion sur le marché canadien, poussée en grande partie par la demande croissante en faveur de produits et solutions d'impression mobile. L'extension de l'activité commerciale de BMS au Canada vise à répondre à la croissance soutenue dans des secteurs verticaux essentiels tels que la sécurité publique, la comptabilité routière, le transport, la logistique, la distribution, la fabrication, l'entreposage et les opérations des chaînes d'approvisionnement.

David Crist, président de Brother Mobile Solutions, a déclaré : « Le catalogue de produits d'impression mobile et d'étiquetage primé de BMS est en position favorable pour soutenir les entreprises canadiennes face aux défis qu'elles rencontrent lors de la mise à l'échelle de leurs opérations commerciales. Les célèbres gammes d'imprimantes mobiles Brother RuggedJet et PocketJet , ainsi que la gamme d'imprimantes de bureau TD, ont acquis une réputation de fiabilité, de performance et de connectivité inégalée. Ces caractéristiques sont essentielles pour rationaliser les opérations des entreprises en plein croissance qui emploient une main-d'oeuvre nomade, ainsi que pour gérer les opérations des chaînes d'approvisionnement de nouvelle génération axées sur l'efficacité, qui sont nécessaires pour traiter des volumes de commerce électronique en progression exponentielle ».

Steve Sandler, président de Brother International Canada, a ajouté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'étendre notre portée et nos ressources, et estimons que notre partenariat avec BMS offrira une valeur mesurable à nos clients sur les nouveaux marchés canadiens en pleine expansion. Tout comme nos clients se tournent vers la marque Brother dans le monde entier pour sa qualité, les entreprises canadiennes réaliseront de solides améliorations de leur activité et obtiendront un retour sur investissement rapide grâce à l'approche de BMS fondée sur des solutions d'impression mobile et de bureau. Outre des produits de grande qualité conçus en tenant compte des desiderata des clients, BMS propose une large gamme de services et d'options d'assistance de niveau mondial. Nos opérations transfrontalières fonctionneront de manière transparente pour notre clientèle au Canada en optimisant les réseaux de distribution déjà mis en place par Brother Mobile Solutions et en offrant à certains revendeurs canadiens la possibilité de développer leur activité ».

Le portefeuille de BMS permet à la clientèle B2B canadienne de bénéficier de la commodité offerte par la mobilité de l'impression, afin de produire des documents, étiquettes, reçus et marquages de haute qualité dans pratiquement n'importe quel environnement professionnel. La gamme d'imprimantes thermiques mobiles PocketJet est prête à prendre en charge l'impression mobile au format réel à partir des ordinateurs et appareils mobiles les plus populaires. Elle offre la légendaire fiabilité PocketJet, ainsi que des vitesses d'impression élevées au format pleine page, ce qui donne au personnel mobile la liberté d'imprimer depuis quasiment n'importe quel lieu, à partir de presque n'importe quel appareil, sans nécessiter d'applications ni de pilotes spéciaux. Ces imprimantes sont un choix privilégié dans certains secteurs d'activité verticaux tels que la sécurité publique, les soins à domicile, les services sur site ou les transports.

La gamme RuggedJet équipe les effectifs d'imprimantes d'étiquettes et de reçus mobiles conçues pour traiter une grande variété de formats de 1 à 4 pouces, reçus de livraison et marquages générés depuis des appareils sans fil testés dans des conditions exigeantes, au moyen de modèles faciles à utiliser et à entretenir sur le terrain, dans un magasin ou dans un entrepôt.L'ensemble de la gamme incorpore une technologie d'impression thermique fiable et éprouvée, compatible avec une large sélection de supports thermiques.

Brother a récemment présenté sa gamme étendue d'imprimantes thermiques de bureau, de table et mobiles TD-4 spécialement conçues pour accroître l'efficacité et la productivité des opérations dans les entrepôts, les sites de fabrication et les chaînes d'approvisionnement. Ces imprimantes sont conçues pour améliorer la gestion des stocks et contribuer à réduire les coûts de transport, qui représentent des défis cruciaux dans la fabrication, la distribution et la livraison de marchandises, et font l'objet d'une vigilance croissante tant aux États-Unis qu'au Canada.

Outre les marchés tels que le commerce électronique, les opérations d'entrepôt et la fabrication, où les choix en matière de solutions d'impression mobile peuvent avoir des répercussions considérables sur les opérations, la flexibilité offerte par le catalogue d'imprimantes mobiles de Brother permet de les exploiter dans de nombreux secteurs d'activité, dont les suivants :

Comptabilité routière, transport et logistique. Les exploitants d'axes routiers et les sociétés de transport sur longue distance peuvent gagner du temps, accroître leur productivité, remplir leurs missions commerciales et de conformité, et servir leurs clients plus rapidement grâce aux imprimantes mobiles Brother utilisées à l'entrée et à la sortie de leurs véhicules.

Les exploitants d'axes routiers et les sociétés de transport sur longue distance peuvent gagner du temps, accroître leur productivité, remplir leurs missions commerciales et de conformité, et servir leurs clients plus rapidement grâce aux imprimantes mobiles Brother utilisées à l'entrée et à la sortie de leurs véhicules. Sécurité publique. Les services de sécurité publique à l'échelle des États et des municipalités emploient des solutions mobiles connectées intelligentes pour imprimer des notifications électroniques et d'autres documents relatifs à la sécurité des autoroutes.

Les services de sécurité publique à l'échelle des États et des municipalités emploient des solutions mobiles connectées intelligentes pour imprimer des notifications électroniques et d'autres documents relatifs à la sécurité des autoroutes. Services commerciaux et industriels sur site. Les entreprises de sous-traitance, flottes de livraison et prestataires de services indépendants sur le terrain font confiance aux imprimantes mobiles Brother à la fois simples, abordables, peu encombrantes et compatibles avec les formats pleine page afin d'améliorer leurs opérations et leur service à la clientèle.

Les entreprises de sous-traitance, flottes de livraison et prestataires de services indépendants sur le terrain font confiance aux imprimantes mobiles Brother à la fois simples, abordables, peu encombrantes et compatibles avec les formats pleine page afin d'améliorer leurs opérations et leur service à la clientèle. Soins à domicile. Les prestataires de soins médicaux à domicile peuvent améliorer la qualité des soins et renforcer les taux de fréquentation de leur clientèle en générant des documents, instructions et plans de soins imprimés avant de quitter la résidence du patient.

Les prestataires de soins médicaux à domicile peuvent améliorer la qualité des soins et renforcer les taux de fréquentation de leur clientèle en générant des documents, instructions et plans de soins imprimés avant de quitter la résidence du patient. Vente au détail. Brother prend en charge les opérations dans les commerces physiques ou électroniques et dans les entrepôts grâce à des solutions d'impression à la demande spécialisées dans l'étiquetage des tarifs, des rayons et des retours, l'impression de tickets de caisse et de reçus, l'entreposage et l'expédition gérés par code-barres, ainsi que les solutions d'achat en ligne avec retrait en boutique (BOPIS).

Brother Mobile Solutions, Inc., filiale à part entière de Brother International Corporation, propose des services d'impression mobile et d'étiquetage industriel innovantes aux équipes de travail sur le terrain et aux entreprises mobiles. Brother International Corporation et ses filiales emploient plus de 1 100 personnes sur le continent américain. Pour plus d'informations sur Brother Mobile Solutions et ses produits, veuillez appeler le (800) 543-6144 ou consulter le site www.brothermobilesolutions.com .

