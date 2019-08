Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport du port de Montréal pour acheminer les marchandises vers le marché





MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investit dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et Rachel Bendayan, députée d'Outremont, ont fait l'annonce d'un nouvel investissement important de 18,5 millions de dollars pour financer un projet en vue d'augmenter l'efficacité, la capacité et la sûreté du transport en réduisant les temps d'attente et les goulots d'étranglement en ce qui concerne le transport des conteneurs au port de Montréal.

Le projet consiste à :

mettre en place un système informatique pour la logistique des camions qui permet aux camionneurs de s'enregistrer pour avoir accès aux terminaux du port, ce qui augmentera la fluidité de la circulation;

construire un pont ferroviaire à la sortie du portail d'entrée des camions pour améliorer la circulation des camions au port;

installer sur le territoire portuaire une série de panneaux électroniques qui fourniront en temps réel de l'information aux camionneurs;

élaborer un réseau de communication pour réduire la circulation de camions aux abords du port.

Ces investissements auront d'importantes retombées économiques pour les Canadiens et créeront environ 370 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au coeur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Le ministre Garneau a également annoncé un financement de 600 000 $ accordé à l'Université de Montréal pour évaluer les répercussions des changements climatiques sur l'infrastructure du port de Montréal et pour déterminer la résistance de celle-ci aux effets des changements climatiques.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'Initiative de l'évaluation des risques liés aux ressources de transport, qui est dotée d'un budget de 16 millions de dollars sur cinq ans et que Transports Canada a mise sur pied afin de mieux comprendre les risques climatiques menaçant les actifs de transport fédéraux et de mieux envisager les solutions d'adaptation possibles.

«?Notre gouvernement investit dans les infrastructures physiques et numériques du port de Montréal pour stimuler la croissance économique, créer des emplois de qualité pour la classe moyenne, et veiller à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. L'investissement accordé au port aidera à réduire la congestion et la circulation des camions aux différents terminaux et aux abords de ces derniers.?»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Prendre en considération les changements climatiques et ses impacts est primordial pour assurer notre avenir. Je suis fière que notre communauté, grâce à l'Université de Montréal, contribue à ce projet important pour s'assurer que le port de Montréal soit le mieux préparé possible. Nos chercheurs dans Outremont vont ainsi continuer de travailler pour accroître la résilience du système portuaire montréalais face aux risques naturels et climatiques. »

Rachel Bendayan

Députée d'Outremont

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018. Les ports canadiens font partie intégrante de l'exportation outre-mer des ressources naturelles du Canada et constituent d'importantes plaques tournantes reliant les côtes canadiennes aux marchés intérieurs.

et constituent d'importantes plaques tournantes reliant les côtes canadiennes aux marchés intérieurs. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

