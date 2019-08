Les SADC et CAE de la Montérégie obtiennent 11 833 440 $ pour le développement économique de la région





SAINT-HYACINTHE, QC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Iles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, en collaboration avec les SADC et les CAE de la Montérégie, est heureuse d'annoncer une nouvelle entente de cinq ans entre Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et les SADC et CAE. L'annonce a été effectuée aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada.

À la signature de cette entente, les SADC et CAE de la Montérégie recevront une contribution de 11 833 440 M$ qui leur permettront de poursuivre leur mission et de mieux répondre aux besoins de leur collectivité grâce à l'ajout de nouveaux fonds et à des changements importants dans la livraison de leurs services.

La SADC de la région d'Acton recevra 2 518 106 M$, la SADC de Pierre-de Saurel recevra 2 344 416 M$, la SADC du Suroît-Sud recevra 2 328 666 M$ alors que le CAE de Haute-Yamaska recevra 1 789 289 M$, le CAE de Haute-Montérégie recevra 1 800 859 M$ et le CAE Capital recevra 1 052 104 M$.

Parmi les changements importants annoncés, pour la première fois, la MRC des Maskoutains, dont la ville de Saint-Hyacinthe, sera desservie complètement par la SADC de la région d'Acton. Les CAE Haute-Montérégie et Haute-Yamaska offriront de nouveaux services en développement économique local pour soutenir des projets structurants. Et pour la première fois aussi, les fonds sont octroyés aux SADC et CAE en fonction de la situation socio-économique et le potentiel de développement de chacune des MRC et des municipalités du Québec. Ainsi, les SADC et les CAE pourront mieux répondre aux enjeux des milieux les plus vulnérables.

Luc Guérin, président du CAE de la Haute-Montérégie et représentant de la Montérégie au conseil d'administration du Réseau des SADC et CAE se dit très satisfait de cette entente. « Cela nous permettra de poursuivre notre mission en développement économique local et de mieux supporter les entrepreneurs de la région. Au nom du Conseil d'administration du Réseau, je tiens à remercier très sincèrement Mme Lebouthillier et le gouvernement du Canada pour leur support dans la réalisation de ces ententes.»

De son côté, Philippe Picard, président de la SADC de la région d'Acton est très heureux de relever un nouveau défi et de répondre aux besoins des entrepreneurs et des citoyens de la MRC des Maskoutains. D'ailleurs, considérant le nouveau territoire desservi et la volonté du conseil d'administration d'avoir un nom plus représentatif de ce territoire, l'organisation adoptera dès cet automne le nouveau nom de SADC Saint-Hyacinthe- Acton faisant référence au nouveau nom de la circonscription fédérale.

Mme Lebouthillier se réjouit de cette nouvelle entente pour la région : « L'enracinement des SADC dans leur milieu leur permet de bien comprendre la réalité des régions et des collectivités, et d'offrir un accompagnement personnalisé aux PME locales. Le gouvernement du Canada est fier de pouvoir compter sur ces partenaires clés pour assurer la prospérité des entreprises d'ici et le mieux-être de nos concitoyens. »

L'honorable Navdeep Bains abonde dans le même sens. « Les SADC et les CAE effectuent un travail remarquable dans leur milieu pour assurer l'avenir des collectivités. Notre appui renouvelé à ces organismes s'inscrit dans les priorités du gouvernement du Canada visant à stimuler l'économie, à favoriser la création d'emplois et à faire croître la classe moyenne. »

Rappelons que pour le Québec, ces ententes entre le gouvernement du Canada et les SADC et CAE représentent 169 M$ sur cinq ans, dont 25 M$ constituent de nouvelles sommes visant à soutenir le développement économique de l'ensemble des collectivités rurales.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Les SADC et CAE de la Montérégie font partie du Réseau des SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) qui regroupe 57 SADC et 9 CAE qui travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de leur collectivité. Ce sont plus de 1 400 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et des projets de développement économique local. www.sadc-cae.ca

Le Programme de développement des collectivités (PDC)

Ce programme, mis en oeuvre par DEC au Québec, assure le financement des opérations de la majorité des 268 SADC et CAE au Canada. Le PDC est un programme qui reconnaît l'expertise des décideurs locaux et l'autonomie des prises de décisions, afin de stimuler la participation des collectivités à la prise en charge de leur avenir.

