Inauguration du nouveau pont de Dolbeau-Mistassini au Saguenay-Lac-Saint-Jean

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans les infrastructures de transport sur l'ensemble du territoire québécois afin d'améliorer la circulation pour l'ensemble des usagers et des marchandises.

Le député fédéral de Lac-Saint-Jean, M. Richard Hébert, la députée de Roberval à l'Assemblée nationale, Mme Nancy Guillemette, ainsi que le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Pascal Cloutier, ont inauguré aujourd'hui le nouveau pont de Dolbeau-Mistassini. Ce fut aussi l'occasion d'officialiser le nom de cette structure, soit le pont Suzanne-Beauchamp-Niquet.

Cette nomenclature officielle rend hommage à Mme Suzanne Beauchamp-Niquet, qui a été mairesse de Dolbeau de 1977 à 1981 et députée fédérale dans la circonscription de Roberval de 1980 à 1984.

Le projet de reconstruction du pont, qui s'est échelonné sur deux ans, a nécessité des investissements de 36,3 millions de dollars, dont une contribution maximale de 13,7 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada et de 22,6 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec.

« Je suis ravi de souligner la fin des travaux qui ont permis de remplacer le pont de Dolbeau et ainsi de moderniser une infrastructure de transport clé de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à ce projet, les usagers de la route peuvent maintenant se déplacer plus facilement et en toute sécurité. Des réseaux routiers efficaces sont essentiels pour aider nos entreprises à être concurrentielles, soutenir la croissance économique et permettre aux gens de passer moins de temps dans le trafic et plus de temps avec leurs proches. »

Le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je suis très heureuse de participer aujourd'hui à l'inauguration du nouveau pont Suzanne-Beauchamp-Niquet. Cette cérémonie souligne la reconstruction de ce lien routier unique enjambant la rivière Mistassini et reliant les secteurs de Dolbeau et de Mistassini. Le pont est donc d'une importance capitale pour le transport des personnes et des marchandises dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, la désignation toponymique commémorative annoncée aujourd'hui contribue à la reconnaissance du travail effectué par Mme Beauchamp-Niquet tout au long de sa carrière et à la présence des femmes en politique. »

La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel

Le pont, situé sur la route 169 et enjambant la rivière Mistassini, a été entièrement reconstruit, puis mis en service à l'automne 2018.

Le nouveau pont enjambant la rivière Mistassini est une structure à poutres d'acier construite au sud de l'ancien pont. Il est d'une longueur de 262 mètres, soit 130 mètres de plus que l'ancien pont, et comprend trois voies : deux en direction de Dolbeau et une en direction de Mistassini.

et une en direction de Mistassini. En plus d'assurer la construction du nouveau pont, les travaux ont servi à améliorer la géométrie de la route 169 de part et d'autre du pont et à améliorer la sécurité des cyclistes par la construction d'une traverse sous le pont leur permettant de rejoindre la piste cyclable sans croiser de véhicules.

M me Suzanne Beauchamp-Niquet est née à Russell, en Ontario , en 1932 et est décédée à Dolbeau-Mistassini en 2011. Elle fut parmi les premières femmes à se faire élire à la tête d'un conseil municipal et la seule femme élue députée dans la circonscription de Roberval.

est née à Russell, en , en est décédée à en 2011. Elle fut parmi les premières femmes à se faire élire à la tête d'un conseil municipal et la seule femme élue députée dans la circonscription de Roberval. La contribution financière du gouvernement du Canada à ce projet provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales territoriales - Projets nationaux et régionaux.

à ce projet provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales territoriales - Projets nationaux et régionaux. Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le Plan québécois des infrastructures (PQI) prévoit des investissements de 115,4 milliards de dollars sur la période 2019-2029 pour le maintien et le développement des infrastructures publiques, une hausse de 15 % comparativement au précédent exercice.

québécois des infrastructures (PQI) prévoit des investissements de 115,4 milliards de dollars sur la période 2019-2029 pour le maintien et le développement des infrastructures publiques, une hausse de 15 % comparativement au précédent exercice. Des investissements substantiels sont programmés pour le réseau routier, soit plus de 24,5 milliards de dollars.

Remplacement du pont de Dolbeau au-dessus de la rivière Mistassini

Commission de toponymie : pont Suzanne-Beauchamp-Niquet

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Les infrastructures publiques du Québec

