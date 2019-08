Invitation aux médias - Le député Poissant annoncera un appui à une PME oeuvrant dans le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, annoncera un appui financier aux entreprises Moulage sous pression...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Les entreprises qui oeuvrent dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium sont des joueurs importants de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement puisqu'ils offrent de...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le député de La Prairie, Jean-Claude Poissant, annoncera un appui financier à la Compagnie canadienne de tableaux noirs (CCTN/CBBC), une entreprise des secteurs de l'acier et de...

Champion Iron Limited (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa filiale, Minerai de fer Québec inc. (« MFQ »), a expédié 10 millions de tonnes de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) du terminal multiutilisateur du Port...