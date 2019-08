Restauration PremièreAction poursuit son expansion dans la région de la Capitale nationale avec une entente de faire l'acquisition de JPL Après sinistre





MISSISSAUGA, Ontario, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restauration PremièreAction, le plus important fournisseur indépendant de services de restauration après sinistre au Canada, a renforcé sa présence dans la région de la capitale nationale en signant une entente définitive pour faire l'acquisition de JPL Après sinistre, une entreprise de la région de Gatineau, d'Ottawa et de l'Outaouais qui oeuvre depuis plus de 50 ans dans la restauration après sinistre.



Fondée en 1966 et employant environ 70 personnes, JPL est le principal fournisseur de services complets de restauration de Gatineau et l'association de ses deux entreprises renforcera la présence et la position de chef de file de PremièreAction dans la région de la capitale nationale.

« Nous sommes ravis que JPL ait décidé de se joindre à la famille de PremièreAction », a affirmé Barry J. Ross, vice-président exécutif de Restauration PremièreAction. « Ensemble, avec la formidable équipe de JPL, nous serons en mesure d'élargir la portée de nos services résidentiels pour développer la région de Gatineau, tout en fournissant une uniformité et une portée plus grandes à nos clients commerciaux au Québec et dans la capitale national. »

Au cours des dernières années, PremièreAction a ouvert des succursales dans la ville de Québec, à Ottawa et à Sainte-Agathe au Québec, en plus de sa succursale principale à Montréal, ce qui en fait le fournisseur de services complets de restauration commerciale et résidentielle le plus important dans la province de Québec et la région de la capitale nationale.

« Comme PremièreAction est un partenaire de confiance qui partage nos valeurs et objectifs opérationnels, la décision prise par JPL Après sinistre était la bonne », a expliqué Earl Laforest, qui a été nommé vice-président à l'exploitation et aux acquisitions de PremièreAction pour le Québec et la région de la capitale nationale.

En 2016, PremièreAction s'est associée à Interstate Restoration, société établie aux États-Unis, pour former le deuxième fournisseur indépendant en importance en Amérique du Nord. Cette transaction marque le début de la prochaine phase de développement et de projets d'acquisition de PremièreAction à l'échelle nationale.

« PremièreAction et Interstate ont eu comme vision de devenir un chef de file mondial de l'industrie de la restauration après sinistre, et cette acquisition constitue une autre étape importante que nos sociétés regroupées viennent de franchir », a déclaré Dave Demos, chef de la direction de PremièreAction. « JPL partage notre volonté de continuer d'offrir à nos clients une expérience exceptionnelle. »

Faisant suite à l'acquisition de PremièreAction et d'Interstate par FirstService Corporation en mai dernier, la transaction s'inscrit dans l'objectif continu de l'entreprise regroupée d'atteindre le sommet de l'industrie, de croître à l'échelle mondiale et d'offrir une expérience exceptionnelle.

On prévoit conclure la transaction le 31 août. Les modalités de la transaction, y compris le prix d'achat, n'ont pas été divulgués.

Sur FirstOnSite

Créée en 2007 et établie à Mississauga en Ontario, Restauration PremièreAction limitée est l'un des fournisseurs de service de restauration et de reconstruction les plus importants en Amérique du Nord. Restauration PremièreAction est une filiale de FirstService Corp. En 2016, PremièreAction a uni ses forces avec Interstate Restoration, un important fournisseur de services de restauration après sinistre visant les entreprises commerciales aux États-Unis. Comptant environ 1 500 employés, Restauration PremièreAction et Interstate aident les propriétaires immobiliers et les entreprises à se rétablir après des sinistres causés par le feu, une inondation ainsi que des désastres naturels et causés par l'homme.

Pour obtenir plus de renseignements sur Restauration PremièreAction, visitez www.firstonsite.ca composez le 1.877.778.6731 ou sur Twitter, www.twitter.com/firstonsite .

