Quelle école publique voulons-nous au Québec ?





QUÉBEC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir pris connaissance du projet de règlement déposé par le ministre de l'Éducation portant sur les autorisations d'enseigner, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) constate que celui-ci suscite beaucoup de questions et soulève de nombreux enjeux :

Quelles sont les solutions à long terme pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre?

À qui souhaitons-nous confier l'éducation de nos enfants?

Comment valoriser la profession enseignante?

Faut-il revoir la formation des maîtres?

Quelles compétences du XXIe siècle devons-nous enseigner aux élèves?

Comment assurer la complémentarité des acteurs du réseau scolaire pour plus d'efficacité?

Comment améliorer l'accessibilité au système public d'éducation?

Comment intéresser l'ensemble des citoyens à l'éducation et créer une culture éducative locale dans chaque communauté?

« À notre avis, ces questions méritent une réflexion globale sur le genre d'école publique souhaité au Québec », a déclaré le président de la FCSQ, M. Alain Fortier. « Compte tenu de la rapidité avec laquelle la société évolue, tout délai dans le déclenchement de cette réflexion accentuera le décalage entre l'école et la réalité ». Comme elle l'a fait lors du dépôt des projets de loi sur la gratuité scolaire et sur la maternelle 4 ans, la FCSQ invite donc le gouvernement à faire cette réflexion collective dont l'objectif serait de doter le Québec d'une vision d'ensemble de son système public d'éducation, des aspirations de la société pour ses jeunes, et des outils pouvant être mis à leur disposition pour réaliser leur plein potentiel.

« L'éducation est le socle d'une société. Le fondement sur lequel le Québec assure son développement socio-économique et son rayonnement culturel. Près de 25 ans après les états généraux sur l'éducation, nous sommes mûrs pour repenser l'école publique au Québec », a conclu M. Fortier.

La FCSQ offre au gouvernement son entière collaboration dans la réalisation de cette démarche porteuse pour l'avenir du Québec.

