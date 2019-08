Le Canada soutient la participation des Autochtones dans le secteur forestier du Manitoba

La santé de nos océans est importante pour nous tous. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger nos océans et nos voies navigables, et à les garder propres, sécuritaires et productifs dans l'intérêt de tous les Canadiens, maintenant et à...

Une des plus grandes occasions à saisir pour le Canada est la transition vers la croissance propre. C'est pourquoi nous investissons dans le développement de technologies nouvelles et innovatrices qui nous aideront à lutter contre les changements...