En juillet 2019, Heidrick & Struggles a recruté dix-huit consultants pour les domaines de la recherche de cadres et pour Heidrick Consulting, au niveau mondial

CHICAGO, 12 août 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), premier fournisseur mondial de services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et d'orientation de la culture d'entreprise, a recruté dix-huit nouveaux partenaires et directeurs pour ses activités de recherche de cadres et pour Heidrick Consulting dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe, en juillet 2019.

« Nous continuons d'élargir notre activité de recherche de cadres et notre activité Heidrick Consulting à l'échelle mondiale grâce à des consultants qui apportent à la société une expérience diversifiée et de solides relations clients », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et directeur général chez Heidrick & Struggles. « Nous attendons avec impatience leurs contributions pour offrir une expérience client de premier ordre et stimuler la croissance dans l'ensemble de la société. »

Amériques

Herve Pluche a rejoint Heidrick Consulting en tant qu'associé à San Francisco ; il est spécialisé en innovation numérique et en accélération numérique auprès d'organisations bien établies.

Sonya Som devient associée à Chicago et se concentrera sur les services consultatifs en matière de diversité, et fournira conseils et soutien en interne chez Heidrick & Struggles et à sa clientèle d'entreprise, afin de renforcer la culture de diversité et d'inclusion au sein des organisations.

Asie-Pacifique

William Bown intègre la direction des services financiers comme directeur à Hong Kong ; il conseillera les clients institutionnels, commerciaux et corporatifs dans la région Asie-Pacifique en vue d'un leadership efficace, de culture de la performance et de planification de la relève.

Michelle Dunne rejoint les services financiers à titre d'associée à Sydney ; elle se concentrera sur le leadership financier et la nomination aux conseils d'administration dans l'industrie des services financiers de la région Asie-Pacifique.

Kay Yong Tan rejoint Heidrick Consulting en tant que directeur à Singapour ; il aura pour mission l'accélération des organisations, la formulation de stratégies et l'excellence opérationnelle.

Michael Thomas devient associé pour l'activité industrielle à Melbourne où il aura en charge l'activité agroalimentaire mondiale ; il apporte 25 années d'expérience en recherche internationale dans l'agroalimentaire et différents domaines d'activité économique.

Europe

Chiara Berlendi intègre l'activité des marchés de consommation en tant que directrice à Milan ; elle est spécialisée dans les recherches de cadres supérieurs dans les domaines de la mode et du luxe et se concentre sur les postes de vente, de marketing et de ressources humaines.

Lucy Bull rejoint la division Heidrick Consulting en tant que directrice à Londres ; elle apporte son expertise dans la transformation des entreprises, notamment pour l'alignement du leadership, le changement de culture, les communications, la gestion des talents et la planification des effectifs.

Daniel Filet intègre l'activité industrielle en tant qu'associé à Amsterdam ; il se concentrera sur la recherche de cadres dans les secteurs industriels, parmi lesquels l'équipement de construction, les énergies renouvelables, le secteur pétrolier et gazier, les services et les équipements énergétiques, ainsi que le transport.

Klaus Halsig rejoint l'activité des marchés de consommation en tant qu'associé à Francfort ; il se spécialise dans la recherche de cadres et d'administrateurs pour des clients, aux niveaux national et international, et se concentre sur les fabricants, les détaillants et les entreprises de service.

Giulia Iuticone devient directrice de l'activité des dirigeants financiers à Milan ; elle se concentrera sur la recherche de cadres issus de la finance et de fonds de capital-investissement dans les secteurs des services aux consommateurs, des services industriels et des services financiers.

Matthias Kamber intègre l'activité des dirigeants financiers en tant que directeur à Zurich ; son but sera la recherche nationale et internationale de responsables financiers, de responsables de la technologie et de responsables de services numériques.

Sherree Kendall devient directrice de l'activité industrielle à Londres ; elle se concentrera sur la recherche de cadres dans les domaines de l'énergie et des services industriels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Jörg Mildner intègre Heidrick Consulting en tant qu'associé à Brême ; il dirigera le bureau de la société dans cette ville et se concentrera sur le développement de Heidrick Consulting en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Adrienne Nemeth rejoint Heidrick Consulting en tant que directrice à Paris ; elle apporte son expertise dans le développement d'équipes de leadership, de programmes de développement de l'innovation et des talents, et en orientation de la culture.

Nicola Pelá devient directeur de l'activité des marchés de consommation à Londres ; il est spécialiste dans les recherches de ressources humaines et de responsabilité sociale des entreprises dans différents secteurs.

Sarah Pinto intègre l'activité des services et de la technologie mondiale en tant que directrice à Bruxelles ; elle sera au service de la clientèle des services technologiques et financiers et des spécialités émergentes comme, entre autres, les données et l'analyse, la transformation numérique et la cybersécurité.

Jens Vogt rejoint Heidrick Consulting à titre d'associé à Brême ; il dirigera Heidrick Consulting en Allemagne, en Autriche et en Suisse en tant que spécialiste dans le développement du leadership, le coaching de cadres, l'efficacité des équipes et la transformation culturelle

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII ) répond aux besoins en talents et dirigeants des meilleures organisations mondiales et agit en tant que conseiller de confiance dans le domaine des services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et d'orientation de la culture d'entreprise. Il y a plus de 60 ans, le cabinet Heidrick & Struggles a été pionnier dans la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, la société fournit des solutions intégrées de leadership pour aider ses clients à changer le monde, « one leadership team at a time® » (en se concentrant sur une équipe de leadership après l'autre). www.heidrick.com

