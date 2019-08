Le nouveau siège du Centre First Light offrira aux communautés autochtones des programmes culturels et récréatifs ainsi que divers services.





ST. JOHN'S, le 12 août 2019 /CNW/ - Investir dans des infrastructures sociales où les gens peuvent se réunir pour partager leurs idées et les ressources contribue à créer des communautés dynamiques et inclusives où tout le monde a la possibilité de réussir.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, député de St. John's South-Mount Pearl, l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et Daniel Pottle, directeur du Centre d'amitié First Light de St. John's, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le déménagement du siège du centre First Light à Caledonia Place.

Le projet prévoit la rénovation du Cochrane Centre pour y établir un centre de spectacles et des arts autochtones, ainsi que l'acquisition et la rénovation de Caledonia Place où seront offerts des programmes axés sur la collectivité destinés aux communautés autochtones locales. Une autre propriété sera située à côté de Caledonia Place afin de mieux répondre aux besoins d'espace de First Light où, là aussi, seront offerts des programmes et des services aux Autochtones.

Le gouvernement du Canada investit plus de trois (3) millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Citations

«?Le déménagement du nouveau siège du Centre First Light à Caledonia Place et la rénovation du Cochrane Centre permettront d'offrir à la population de St. John's un espace sécuritaire et accueillant pour promouvoir et mettre en valeur l'art autochtone, favoriser les projets de réconciliation et cultiver un sentiment d'appartenance et de soutien dans la communauté.?» (Traduction libre)

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre First Light joue un rôle vital en soutenant les peuples autochtones, en célébrant les diverses cultures et la créativité. Cet espace permettra aux peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador de demeurer en contact avec leur culture, ce qui est essentiel pour bâtir un avenir prometteur. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, député de St. John's South-Mount Pearl

«?Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador travaille en collaboration avec le gouvernement du Canada et les organismes pour bâtir des collectivités sûres et durables. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement du Canada contribue à ce précieux projet qui aidera l'organisation à offrir à ses membres des services et un soutien améliorés »

L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

«?First Light est ravie de travailler avec ses partenaires fédéraux et provinciaux afin d'investir dans des espaces inclusifs qui reflètent les cultures autochtones dynamiques de St. John's. Nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux voisins du centre-ville. »

Daniel Pottle, Directeur exécutif

Quelques faits en bref

Le centre d'amitié autochtone de St. John's , pour sa part, contribue 1?300?272 $ pour la réalisation de ce projet.

, pour sa part, contribue 1?300?272 $ pour la réalisation de ce projet. Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes pour le commerce et le transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes pour le commerce et le transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés au soutien des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

De ce financement, un montant de 4 milliards de dollars est réservé aux projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq grands secteurs prioritaires :

la main-d'oeuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



l'infrastructure.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-eng.html

Stratégie de croissance pour le Canada atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 12 août 2019 à 08:10 et diffusé par :