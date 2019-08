SPC annonce un partenariat financier officiel avec la Banque CIBC pour permettre aux étudiants canadiens de s'inscrire gratuitement au programme SPC





Parmi les nouvelles caractéristiques, citons une expérience en ligne et mobile améliorée et l'accès à des réductions chez plus de 450 détaillants partout au pays

Les clients admissibles de la Banque CIBC pourront s'inscrire gratuitement au programme SPC dès le 12 août 2019.

Pour en savoir plus, visitez le site SPCCard.ca/Banking (en anglais seulement) ou le site cibc.com/fr/student/spc.html

TORONTO, le 12 août 2019 /CNW/ - Student Price Card (SPC) poursuit sa mission de soutien auprès des étudiants canadiens en annonçant un nouveau partenariat avec la Banque CIBC qui permettra aux clients admissibles de s'inscrire gratuitement au programme SPC. Dès le 12 août, les jeunes clients et la clientèle étudiante de la Banque CIBC pourront également profiter d'une plateforme SPC entièrement renouvelée, tout en continuant d'avoir accès aux mêmes concours, promotions et cadeaux réservés aux étudiants et déjà offerts à plus de 1,1 million de membres du programme SPC, et cela sans aucuns frais.

À titre de premier programme de fidélisation coalisé au Canada au cours des trois dernières années*, SPC offre des rabais étudiants instantanés en ligne chez plus de 450 détaillants partenaires et dans des milliers de points de vente. Moyennant des frais de 10 $ (ou gratuitement pour les clients admissibles de la Banque CIBC), les membres du programme SPC réalisent des économies lorsqu'ils magasinent chez des détaillants prestigieux comme Forever 21, American Eagle Outfitters, Urban Outfitters, Samsung, ALDO et Foot Locker, ou lorsqu'ils se rendent chez Pizza Pizza, Taco Bell et Burger King.

« L'idée fondatrice de SPC a toujours été de mettre les étudiants au coeur de nos priorités et de s'assurer que leur voix est entendue, indique le chef de l'exploitation de SPC, Adeel Syed. Sachant que les frais rattachés aux études ont grimpé de façon significative au cours des dernières années et que les étudiants ont changé leurs habitudes de consommation, SPC et la Banque CIBC sont fiers et enthousiastes à l'idée de faire profiter les nouveaux étudiants qui se joignent au programme des avantages de notre partenariat. »

Les nouveaux clients admissibles de la Banque CIBC et ceux préexistants qui profitent de ses produits pour étudiants et jeunes peuvent maintenant s'inscrire sans frais au programme SPC, qui vient s'ajouter aux services bancaires gratuits offerts par la Banque CIBC pour les comptes étudiants, aux remises et avantages spéciaux en voyage liés aux cartes de crédit pour étudiants.

« La Banque CIBC est fière d'être associée à l'un des meilleurs programmes de fidélisation pour étudiants au pays, a souligné Jeff Smith, vice-président, Solutions et partenariats, Fidélisation de la clientèle, Cartes, Banque CIBC à la Banque CIBC. Nous nous engageons à soutenir les étudiants canadiens dans leur désir d'atteindre leurs objectifs tout en épargnant pour l'avenir. Le programme SPC n'est qu'une des façons pour les étudiants d'obtenir un petit retour sur leur investissement alors qu'ils se consacrent à leurs études. »

Si l'on tient compte du fait qu'en moyenne, un étudiant de premier cycle doit débourser entre 9 300 $ et 19 500 $ par année, selon qu'il choisit de demeurer au domicile familial ou de se loger près de son campus**, jamais il n'aura été aussi pertinent de trouver des moyens de faire des économies.

« En réunissant les économies instantanées récoltées grâce au programme SPC avec les avantages fournis par les produits bancaires pour étudiants et jeunes clients de la Banque CIBC, nous sommes convaincus que nous offrons actuellement le meilleur programme destiné aux étudiants canadiens », a ajouté M. Syed.

En se basant sur les rétroactions de ses membres et les études menées au sein de l'industrie, SPC poursuit son évolution afin de toujours mieux répondre aux besoins en perpétuelle transformation des étudiants. Cette année, SPC a inauguré une expérience numérique entièrement repensée et améliorée, fournie par l'entremise d'une nouvelle plateforme numérique et d'une application qui donnent accès à des offres personnalisées, des spéciaux géociblés et des réductions temporaires, en même temps qu'une expérience client bonifiée.

« Nous pensons que nos nouvelles plateformes pour le web et notre application, de concert avec notre partenariat avec la Banque CIBC, permettront aux étudiants de profiter d'une expérience inégalée tout en leur donnant accès à des promotions et avantages exclusifs que nos membres adoreront sans aucun doute », a indiqué M. Syed.

Les clients de la Banque CIBC qui souhaitent obtenir plus de renseignements peuvent visiter le site cibc.com/fr/student/spc.html ou encore le site SPCCard.ca/Banking (en anglais seulement). Les étudiants qui ne sont pas déjà des clients de la Banque CIBC peuvent s'inscrire en ligne sur le site cibc.com ou profiter de la présence des représentants de la Banque CIBC sur les campus cet automne afin d'ouvrir facilement un compte bancaire sur place.

Pour les étudiants qui ne sont pas encore inscrits au programme SPC ou qui ne font pas affaire avec la Banque CIBC, l'inscription peut aussi s'effectuer en ligne en tout temps à SPCCard.ca/Purchase (en anglais seulement).

* Source : Bond Brand Loyalty, The Loyalty Reports (2017, 2018, 2019)

** Source : Macleans, The cost of a Canadian university education in six charts

À propos de Student Price Card (SPC) Ltd.

Fondée en 1992, Student Price Card Ltd. (SPC) est le plus important programme de fidélisation pour étudiants au Canada, avec plus de 1,1 million de membres - de tous âges, de tous genres et de tous niveaux d'éducation - dans l'ensemble du pays. Créée avec comme seul objectif d'aider les étudiants à économiser dans le contexte de leurs achats quotidiens, SPC est maintenant associée à plus de 450 marques d'un bout à l'autre du pays, dans des secteurs aussi variés que la mode, la restauration, les produits cosmétiques, le tourisme, les technologies, la santé, le conditionnement physique et les sports. En partenariat avec des détaillants reconnus comme Forever 21, American Eagle Outfitters, ALDO, Urban Outfitters, Samsung, Burger King et Taco Bell, mais aussi des centaines de marques locales et indépendantes et des centaines d'universités, collèges et écoles secondaires, SPC s'adapte depuis toujours aux intérêts des consommateurs tout en établissant sa propre notoriété et la fidélité de ses membres. Visitez le site de SPC à SPCCard.ca (en anglais seulement) ou par l'entremise de l'application SPC Card, disponible dans l'App Store et dans Google Play.

