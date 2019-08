Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse





OTTAWA, le 12 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons les jeunes au Canada et à travers le monde.

« Les jeunes sont porteurs de changement à travers le monde. Que ce soit en militant pour la justice sociale ou en luttant contre la crise climatique, ils contribuent à façonner un avenir meilleur pour nous tous. C'est pourquoi nous devons appuyer les jeunes, et c'est exactement ce que fait notre gouvernement.

« Le thème de cette année, "Transformer l'éducation", souligne la nécessité de veiller à ce que les jeunes à travers le monde aient accès à l'éducation dont ils ont besoin. Le gouvernement du Canada est un leader lorsqu'il est question d'offrir aux jeunes des chances égales d'apprendre et de réussir. Dans le cadre de la présidence canadienne du G7, le Canada et ses partenaires ont annoncé un investissement de 3,8 milliards de dollars dans l'éducation des femmes et des filles en situation de crise ou de conflit. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé en son genre. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, nous avons salué un investissement additionnel de 527 millions de dollars de la part de nos partenaires pour aider les pays en développement à donner à tous les jeunes l'accès à l'éducation et à la formation dont ils ont besoin.

« Ici, chez nous, nous prenons également des mesures pour aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel. Nous avons augmenté les bourses d'études et réduit le taux d'intérêt sur les prêts étudiants. Dans le budget de 2019, nous avons réalisé des investissements importants dans les stages en milieu de travail pour étudiants. Ainsi, nous avons franchi un pas important en vue de veiller à ce que chaque étudiant qui souhaite faire un stage puisse en trouver un. Cette année, nous avons également lancé la toute première politique jeunesse du Canada pour aider les jeunes à faire entendre leur voix dans les décisions qui comptent pour eux. De plus, dans le budget de 2019, nous avons augmenté le financement accordé à des initiatives comme Service jeunesse Canada et lancé la Stratégie emploi et compétences jeunesse modernisée pour aider les jeunes à faire carrière dans le domaine de leur choix.

« Plus tôt ce mois-ci, j'ai salué les nouveaux membres du Conseil jeunesse. Ces jeunes aideront à orienter les décisions du gouvernement, qu'il soit question de faire avancer la réconciliation, de lutter contre la crise climatique ou de créer plus d'emplois et d'opportunités pour les Canadiens. Ensemble, ils inspireront d'autres jeunes à bâtir des communautés plus fortes et un Canada meilleur.

« En tant que ministre de la Jeunesse, je suis convaincu que lorsque les jeunes peuvent faire entendre leur voix, ils deviennent porteurs de changement. Les jeunes sont des leaders. Nous continuerons à nous battre pour vous - et à vos côtés - pour bâtir un avenir meilleur. »

